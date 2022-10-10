Півмільярда доларів — це два десятки нових шкіл: у яку суму росії обійшовся удар по Україні

Окупанти позбавляють життя українців та майбутнього — власних дітей

Понеділок, 10 жовтня, став не лише днем одним із наймасовіших ракетних обстрілів України, а й днем, коли десятки тисяч російських школярів втратили можливість навчатися у новій сучасній школі.

Так, як повідомив речник Військово-Повітряних Сил України Юрій Ігнат, лише в ході перших трьох масованих атак на територію України обрушився удар 84 ракет та 24 ударних безпілотників-камікадзе типу "Shahed".

"Телеграф" порахував, у яку суму Росії обійшовся цей ракетний залп.

Так, за словами Юрія Ігната в числі ракет, що запускалися, були ракети Х101 і 555, "Калібр", "Іскандер", С-300 (зенітні ракети, що використовуються окупантами по наземних житлових будинках), "Торнадо" (очевидно РСЗВ "Торнадо-С" калібром 300 мм).

Згідно з відкритими даними вартість ракет складає:

Х101 та Х555 – від 10 до 13 млн дол. за одиницю:

"Калібр" — близько 6,5 млн дол. за одиницю;

"Іскандер" — 3 млн дол.;

"С-300" — точних даних немає, але, судячи з вартості дивізіону С300 з 12 пускових установок і 48 ракет у 250 млн дол, можна оцінити вартість однієї такої ракети не менше мільйона доларів.

Вартість одного пострілу для РСЗВ "Торнадо" знайти не вдалося, так само як і невідома вартість іранських дронів-камікадзе, але ціну останніх можна сміливо оцінити не менше 100-200 тисяч доларів за одиницю.

Шляхом деяких підрахунків можна вважати, що середнє арифметичне значення для однієї ракети після складання перелічених вище типів буде близько 5 мільйонів доларів.

Таким чином 84 ракети, випущені сьогодні по Україні, коштували російській скарбниці приблизно у 420 мільйонів доларів. До цієї суми можна додати 2-4 мільйони доларів БПЛА та боєприпасів РСЗВ "Торнадо".

За підрахунками фахівців, будівництво 1 школи в Росії коштує від 1,2 млн рос. руб. на 1 учня чи близько 19-20 тисяч доларів. Тобто сьогоднішній залп по Україні, в ході якого загинули 12 людей і отримали поранення 80, обійшовся більш ніж 400 мільйонів доларів, на які могли б побудувати в Росії щонайменше 20 шкіл. Але освіта не потрібна в країні-терористі, людей у якій із пелюшок готують до одного – стати гарматним м’ясом на черговій війні.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данилов закликав українців запастися терпінням, адже кількість ракет в окупантів знижується, а заповнити їх запаси нема чим.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні наголосив, що зруйновану енергетичну інфраструктуру буде відновлено і закликав українців економити із споживанням електрики у піковий годинник навантажень вранці та ввечері.

Звернення президента України Володимира Зеленського

Головком ЗСУ Валерій Залужний у свою чергу зазначив, що більшу частину повітряних цілей вдалося збити завдяки вмілій роботі ППО, проте для підвищення ефективності потрібні сучасніші зразки.