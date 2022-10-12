"Це до сліз": захисниця "Азовсталі" оприлюднила зворушливі фото з новонародженою донькою

Дитині на момент зйомки було 13 днів

Після звільнення великої частини бійців полку "Азов" з російського полону стало відомо, що одна з військових медикинь Мар’яна Мамонова, яка також захищала завод "Азовсталь" у Маріуполі, народила дочку дуже скоро після повернення в Україну. На 13 дні її життя новоспеченим батькам і дівчинці провели зворушливу першу фотосесію, яка швидко розлетілася по мережі.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі. За його словами, він неймовірно радий, що дівчинка народилася вже на території України.

"Звільнена з російського полону Мар’яна Мамонова разом із чоловіком та новонародженою донечкою Анною провели свою першу фотосесію. Радий, що маленька громадянка народилася на вільній Україні", — зазначив Лубінець.

Фотосесію робила фотографиня з Рівного Антоніна Матвійчук, яка й оприлюднила відео зі світлинами. Короткий огляд на фотографії можна побачити на її сторінці в Instagram. У коментарях українці зазначили про те, наскільки донечка схожа на своїх батьків і які зворушливи вийшли кадри.

Публікація фотографині

Як повідомляв "Телеграф" раніше, 215 захисників заводу "Азовсталь" повернули з російського полону в Україну. У мережі опублікували повний список бійців.