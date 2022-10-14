Заповнення повістки в присутності особи: чи законне таке вручення

Інформацію в повістці треба уважно перевірити

З початком загальної мобілізації в Україні на тлі повномасштабного вторгенння російської федерації були зафіксовані неодноразові випадки порушення прав осіб, яким вручають повістки. Слід розуміти, що помилки дійсни стаються часто, і тому завжди потрібно знати свої права. Зокрема, треба знати, що як саме діяти в процесі отримання документу з призовом військову службу.

Про це розповіла адвокатка Юлія Міхай-Седова у своєму блозі в Instagram. За її словами, у повістці мають бути вказані дані керівника певного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який її підписав.

"Вписувати ваші дані при вас з вашого паспорта – такі особи не мають права!" – зазначила адвокатка.

Вона також радить перевірити, чи справді людина, яка підписала повістку є керівником центру комплектування. У повістці до її вручення мають вже бути вписані ПІБ та адреса людини, якій її вручають, а якщо дані вказані з помилками, цей факт доцільно зафіксувати на відео/фото для використання надалі як доказ правопорушення.

У повістці також повинна бути вказана та сама спеціальність, що вписана у військовий квиток. Крім того, має бути зазначена така інформація: вид повістки, дата, час, місце, куди ви маєте прибути, документи, які потрібно мати при собі.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, адвокат Кирило Казак розповів, що робити, якщо повістка прийшла на місце роботи. Він також зазначив, чи є така дія законною в Україні.