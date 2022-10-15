Ще одній категорії чоловіків обмежують виїзд за кордон: у чому причина

Навіть у цієї категорії чоловіків можуть виникнути проблеми при виїзді

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну було оголошену загальну мобілізіацію. У зв'язку з цим, переважній більшості чоловіків виїжджати за український кордон заборонено. Проте, така група як особи з інвалідністю має виключення — вони не підлягають мобілізації, а тому можуть перетнути кордон. Слід розуміти, що іноді прикордонники можуть не дати свій дозвіл на виїзд такої особи, і на це є важливі причини.

Про це повідомили в українському виданні "TODAY.UA" з посиланням на Державну прикордонну службу України. Як зазначається, виїзд обмежено тим, чиї документи, які підтверджують інвалідність, були отримані за кордоном. Тільки ті документи, які офіційно були підтверджені або видані в Україні, можуть дати право покинути країну. Мова йде про інвалідів І та ІІ групи.

"Особи з інвалідністю ІІІ групи можуть мобілізуватися на військову службу за власним бажанням. Якщо такі громадяни стають військовослужбовцями, вони не підлягають виїзду за кордон на загальних засадах виїзду чоловіків, які підлягають мобілізації", — йдеться в публікації видання.

Усі необхідні документи мають бути зібрані до перетину кордону і бути у громадянина. Серед них:

довідка до акту огляду медико-соціальної експертної комісії — форма первинної облікової документації № 157-1/о;

посвідчення, що підтверджує інвалідність;

пенсійне посвідчення;

посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю", в яких зазначено групу та причину інвалідності;

довідка про отримання пільг особою з інвалідністю, яка не має права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Міністерством соціальної політики.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, ще одна велика категорія чоловіків отримала право виїжджати за кордон. Про це офіційно зазначили в Державній прикордонній службі України.