Малював, коли ракета обвалила стелю: медики дивом врятували хлопчика з Лиману

На хлопця чекає велика кількість операцій та тривала реабілітація

Львівські медики спільно з лікарями Дніпра подарували другий шанс на життя підлітку з Лимана, на голову якого обвалилась стеля. Будинок був зруйнований в результаті обстрілу росіян.

Як повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова, з початку повномасштабного російського вторгнення 14-річний Влад зі своєю мамою перебралися до села Зарічне, що на Донеччині. Там вони проживали у бабусі. Проте на початку жовтня в результаті чергового обстрілу з боку росіян у будинок влучила ракета. У момент вибуху хлопчик якраз знаходився в одній з кімнат, де на нього обвалилася стеля. Близькі підлітка, на щастя, не постраждали, адже поралися на городі.

Коли пуски ракет зупинилися, українські військові та представники рятувальної служби допомогли витягти Влада з-під уламків, після чого доставили його до лікарні в Озерному. Потому постраждалого переправили до Краматорська, а вже звідти до Дніпра. Загалом у дорозі він перебував протягом цілого дня. Але витрачені на це зусилля були не марними.

Влад мріє знову повернутися до занять з футболу

Під час обстеження у підлітка медики діагностували низку осколкових поранень тонкого та товстого кишківника. Ситуація ускладнювалася сильною кровотечею, а також травмою хребта. Після російського обстрілу дитина не спроможна самостійно ані рухатися, ані вживати їжу.

У дніпровській лікарні Владу видалили частину пошкодженого кишківника, а ділянку, котра залишилася неушкодженою, вивели назовні. Завдяки цьому лікарям вдалося уникнути ускладнення, пов'язані з ймовірною появою перитоніту (гострого гнійного запалення черевної порожнини, що часто стає причиною летального наслідку — ред.).

Крім того, медики попрацювали й над хребтом хлопця, в якому залишилася безліч уламків. На щастя, наразі стан Влада стабілізовано. Він разом з мамою чекає на переїзд до Норвегії, де підліток продовжить лікування та тривала реабілітація.

"У палаті Влад постійно намагається розсмішити маму і мріє знову повернутися на футбол. Але найбільше хоче побачити бабусю, яка залишилася поблизу Лиману", – йдеться в тексті публікації.

Раніше "телеграф" повідомляв, що в Одесі пластичні хірурги безкоштовно повертають красу українцям, які постраждали в результаті російських обстрілів під час повномасштабної війни в Україні.