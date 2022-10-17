Мобілізація триває: чи може українець з "білим" квитком проігнорувати повістку

Експерт дав чітке пояснення

В Україні через військову російську агресію триває воєнний стан, а заразом і мобілізаційні заходи, які зачіпають чоловіків, віком від 18 до 60 років, проте існують й певні винятки. Одним з них є особи чоловічої статі, які мають "білий" квиток, тож "Телеграф" вирішив розібратися, чи мають такі громадяни законне право проігнорувати повістку із закликом на службу.

Як пише видання zn.ua, "білий" квиток вказує на придатність або непридатність конкретного громадянина до військової служби за станом здоров'я. За словами адвоката юридичної компанії "Міллер" Олексія Носова, у документі може вказуватись й тимчасова непридатність або обмежена придатність до служби в армії.

Експерт також додав, що вручити повістку можуть і власникам "білого" квитка, проте це не зобов'язує їх одразу йти до армії. Як правило, першочергово цей документ вручається для того, аби уточнити дані про військовозобов'язаного.

При умові, що особа повністю знята з обліку, але повістку отримала, він все одно повинен відвідати військкомат, аби надати його працівникам документи, що підтверджують непридатність.

"Особи, які до війни вважалися обмежено придатними чи непридатними у мирний час, зараз вони також підлягають мобілізації. Їх можуть залучати до служби у тилових підрозділах та штабах. Втім, у цьому випадку все індивідуально та залежить від стану здоров'я та висновків медкомісії", — пояснив адвокат.

Раніше "Телеграф" повідомляв, в Україні від мобілізаційних заходів можуть звільнити ще одну категорію чоловіків — про кого мова.

Також нагадаємо, як вплине на мобілізацію скасування осіннього призову до армії.