"Не можна злитися за їх впертість": чому літні люди відмовляються виїжджати під час війни

Фотографи поділилися власною історією

Після початку повномасштабного вторгнення волонтери почали займатися й тим, щоб вивозити з прифронтових територій людей, які найчастіше є пенсіонерами. Більшість з них відмовляються від евакуації, чим підставляють під загрозу своє життя. Однак, мотивацію та хід думок таких людей можна легко зрозуміти. Особливо, коли є приклад з власного життя.

Про це написали в своєму блозі в Instagram подружжя фотографів Костянтин і Влада Ліберови. За їхніми словами, після 24 лютого вони втратили велику суму грошей, більша частина яких були збереженнями за життя. До початку повномасштабної війни вони почали купувати квартиру від ненадійного забудовника — "по-шахрайськи складений договір, по-наївному підписаний без участі юриста з їхнього боку". У результаті вони не отримали ні квартири, ні своїх грошей назад.

Для подружжя цей момент був дуже важкий, адже вони втратили величезний плід своїх трудів і не могли нічого з цим зробити. Однак, вони розуміли, що є ще молодими і, якщо змогли один раз, то зможуть заробити і вдруге.

"На цих фото ви бачите людей, чиє життя зруйновано. Все, що вони так довго і складно будували багато років, в надії на ситу старість — в руїнах. І, на відміну від нас, їм не по 30 років. В них немає другого разу. І, хто б що не казав, попереду на них чекає невідомість, яка лякає ще більше, ніж свист снарядів на зруйнованому, але все ж своєму подвір‘ї", — пишуть Костянтин і Влада.

Проте, цим вони не виправдовують цих людей і щоразу сваряться, вмовляють у кожному фронтовому місті, в якому бувають. Бо, звісно, що ніяке майно чи гроші не варте життя. На їхню думку, вони й не можуть не розуміти, чому мешканцям небезпечних для проживання зараз населених пунктів страшно та чому вони "відчувають те, що відчувають".

"Більшість з них все життя прожили на одному місці. Народилися, ходили в школу, одружувались, будували сім‘ю, ростили дітей. І зараз їх позбавили не просто домівки та рідного міста. Їх позбавили спогадів, вибили землю з-під ніг. Тому не можна злитися за їх впертість. Треба співчувати та до останнього намагатись допомогти. Адже ніхто не заслуговує на те, через що вони пройшли, та через що їм ще доведеться пройти", — підсумували фотографи.

Публікація Влади та Костянтина Ліберових

Як повідомляв "Телеграф" раніше, фотографи Костянтин і Влада Ліберови оприлюднили в мережі перші фотографії звільненого з полону бійця полку Азов. Дмитро "Орест" Козацький під час захисту Маріуполя зробив більшість найвідоміших світлин.