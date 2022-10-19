Чи можуть мобілізувати безробітних українців: в уряді пояснили

Фінансова допомога від держави для таких людей припиниться, але буде зарплатня

В Україні подовжена загальна мобілізація, через яку всі військовозобов'язані можуть бути призвані на службу. У зв'язку з цим, особи, які не мають офіційного працевлаштування, стоять на обліку в центрі зайнятості, а також не мають підстав для відстрочки від служби, можуть бути зняті з реєстрації в центрі і мобілізовані в армію.

Про це повідомляє газета Кабінету міністрів України "Урядовий Кур'єр". Як зазначається, служба в армії це офіційна занятість, за яку особа отримує заробітну платню. Вони вважаються застрахованими в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування і сплачують податки. Тож якщо офіційно безробітна людина отримала повістку, вона повинна надати її копію/витяг з наказу військового комісару про призов на військову службу до центру зайнятості. Однак, якщо призов був на навчальні збори, то реєстрація як безробітних та виплата допомоги по безробіттю не завершується.

Згідно із Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", після надання безробітним, який зареєстрований у центрі зайнятості, мобілізаційних розпоряджень, повісток або розпоряджень військкомісарів, фахівець центру зайнятості знімає з обліку цього безробітного. Тож нарахування йому допоміжних виплат припиняється. Вже після закінчення служби такі особи мають право знову зареєструатися як безробітні та отримувати державні виплати. Розмір цієї допомоги буде розраховуватися на основі заробітної плати, яка була на останньому місці роботи — на службі в Збройних силах України.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, воїни ЗСУ мають право на цілу низку пільг та державних виплат. Серед них — безкоштовний проїзд, медична допомога, оздоровлення дітей тощо.