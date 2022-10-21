Деякі військовозобов'язані можуть отримати відстрочку: за яких умов і хто саме

У разі, якщо таку відстрочку не надають, це можна оскаржити

В Україні подовжили воєнний стан до 21 листопада, тож загальна мобілізація в країні продовжується. Проте, серед військовозобов'язаних є ті категорії, які мають право отримати відстрочку. Студенти в тому числі мають таку можливість.

Згідно з другим абзацом ч. 3 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти. Крім того, у статті не зазначено будь-яких обмежень щодо віку такого студента або наявності чи відсутності у нього вищої чи фахової освіти, або обмежень щодо часу вступу.

Тобто студент, який є представником однієї з категорій та навчається на денній або дуальній формі навчання, має право на відстрочку. Проте до моменту своєї мобілізації він має подати у військкомат підтверджуючі документи про навчання. Це може бути довідка про зарахування, копія студентського квитка, контракт на навчання тощо. Іноді самі навчальні заклади подають відомості про студентів до територіальних центрів комлектування.

Якщо студенту, який надав всі потрібні документи в ТЦК, відмовили в наданні відстрочки, то це є незаконно. У такому випадку у військкомат слід подати письмову заявку, описати всю ситуацію і обов'язково зазначити про абз. 2 ч. 3 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Треба попросити звільнити від мобілізації через навчання у ВНЗ. Звичайно, усі підтвержуючі документи також мають бути прикріплені до заяви.

Якщо студент отримує відмову навіть після надання такої заяви, то можна направити цю заяву знову. Однак тепер з додатками до неї цінним листом з описом вкладення та з кур’єрською доставкою.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, є громадяни, які можуть отримати бронь від мобілізації під час воєнного стану. Однак, для кандидатів є певні вимоги.