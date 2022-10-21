Слова Данілова про російську мову наробили галасу: росіяни заворушились, в Україні дали коментар

Мовний фронт також важливий, вважає секретар РНБО

"Російська мова має зникнути з нашої території як елемент ворожої пропаганди та промивання мозку". Ці слова секретаря РНБО Олексія Данілова неабияк схвилювали російських пропагандистів. "Телеграф" розібрався у ситуації.

Що і коли сказав Данілов

Секретар РНБО був запрошеним гостем, який дистанційно відповідав на запитання у ефірі програми "Говорити великий Львів". У студії, серед іншого, обговорювалося й мовне питання — у контексті переходу мовлення державного каналу FreeDom іншими мовами, крім російської, а також іспити на знання української мови для громадян, які отримали громадянство. Слова Данілова вирвані з контексту — він окремо згадав, що багато українців перебували під мовною окупацією і лише вдосконалюють своє знання української мови, але наголосив, що для громадян країни це обов’язково.

Данилов окремо згадав тих, хто "ходить" по програмах і продовжує говорити російською навіть після всіх бід, принесених рф. Секретар РНБО зазначив, що насаджувати таким чином російську мову неприпустимо. "Нехай вони відстануть від нас, відійдуть на свої болота і квакають своєю мовою", — зазначив він.

Як відреагували росЗМІ

Як підсанкційна в Україні "Страна.юа", так і російські ЗМІ типу РІА Новини або опозиційної "Медузи" використовували велику цитату Данилова, яка при перегляді повного відео виявляється фразами вирваними з контексту. Наприклад, РІА використало шматок, де Данилов негативно висловлювався про пропагандистів, які претендують на пост президента.

Про що йшлося про FreeDom

Спотворення інформації призвело до того, що частина ЗМІ вирішили, що канал припинить мовлення на російськомовну аудиторію. Шеф-редактор держтелеканалу FreeDom Олексій Мацука пояснив, що мовлення каналу російською мовою припинятися не буде, а телеканал вироблятиме контент англійською, арабською, російською та українською мовами. Це гарна новина для українського мовлення, спрямованого на інші держави.

Зазначимо, що використання російської мови, участь у програмах, а також заявка на ймовірну участь у президентських перегонах, про які згадував Данілов, може бути натяком на Олексія Арестовича. Між двома політичними діячами нещодавно стався конфлікт — вони розійшлися в оцінці ситуації у Києві на початку російського військового вторгнення. Несхвально про Арестовича висловлювався і Валерій Маркус, військовий та блогер.