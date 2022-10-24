Усім слід чекати на повістки: київський воєнком розповів про подальшу мобілізацію

Наразі рейди з врученням повісток тільки посиляться

Вже 8 місяців триває мобілізація військовозобов'язаних на службу, і за цей час громадяни вже почали ставити питання, чи може припинитися призов до закінчення війни з росією. Однак надалі загальна мобілізація триватиме, повістки видаватимуть активніше. Їх можуть вручити в будь-який час доби і в будь-якому місці. Усі віййськовозобов'язані мають очікувати отримання повістки.

Про це розповів начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Юрій Максимів в інтерв'ю журналістам "ТСН". За його словами, рейди з видачею повісток зараз необхідні нарощування військового потенціалу України.

"Існує необхідність в доукомплектуванні, доповненні. Ми повинні збільшувати свій потенціал, нарощувати складову. Всі ми бачимо, що наше військо на певних напрямках впевнено веде наступальні дії. Звичайно, що ми повинні мати значну кількість особового складу сил оборони. Я вважаю, що мобілізація буде продовжуватись. Це необхідність", — пояснив Максимів.

Крім того, він зазначив, що повістку потрібно очікувати всім особам чоловічої статі віком до 60 років. Тобто тим, хто є військовозобов'язаним.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, українцям розповіли, хто може отримати бронь від призову на військову службу.