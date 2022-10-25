Виїзд за кордон окремої категорії чоловіків: які документи потрібно мати

Таким громадянами слід знати певні правила перед перетином українського кордону

Загальна мобілізація в Україні подовжена щонайменше до 21 листопада, а отже й обмеження для виїзду чоловіків за кордон тривають. Проте на тих, хто з війського обліку був знятий, ці обмеження не діють, а отже за наяності низки документів вони можуть залишити Україну.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України. Як зазначається, такі чоловіки можуть перетнути кордон, якщо правильно оформили інвалідність та були виключені з військового обліку на підставі рішення військово-лікарської комісії. Серед документів, які охочий виїхати слід мати, повинні бути:

закордонний паспорт;

військовий квиток (тимчасове посвідчення військовозобов’язаного);

результати висновку військово-лікарської комісії та запис про виключення з військового обліку за станом здоров’я з посиланням на відповідний пункт наказу.

Виїзд дозволено, виходячи з положень п. 2-6 Правил та абз. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", якщо особа у встановленому порядку оформила інвалідність або щодо особи, яка знята з військового обліку на підставі рішення ВЛК про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку.

"Остаточне рішення буде прийматися в пункті пропуску представниками Державної прикордонної служби України за результатами вивчення всіх документів та з’ясування усіх обставин та фактів", — підкреслюють у ДПСУ.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, українцям розповіли, чи випускатимуть з країни чоловіків, які є обмежено придатними до військової служби.