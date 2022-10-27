Суркісів засікли у компанії Козловського, який днями оголошував "футбольний переворот" (фото)

Братів Ігоря та Григорія Суркісів засікли у львівському СПА-комплексі "Емілі Різорт", що належить експрезиденту ФК "Рух" Григорію Козловському, і де останній днями закликав до "футбольного перевороту" в країні, передає "Телеграф".

Зустріч братів Суркісів із власником "Руху" співпала зі скандальною пресконференцією Григорія Козловського, під час якої він звинувачував УАФ, обіцяв віднині стати "кошмаром футбольної асоціації" та закликав інші клуби до революції.

Присутні під час заходу журналісти у своїх запитаннях до Козловського прямо цікавилися, чи не мають, часом, до організації цього "перевороту" відношення брати Суркіси, які давно ведуть із керівництвом УАФ неоголошену війну.

Козловський тоді запевняв, що діє самостійно.

"Респект Григорію Козловському в тому, що не ухилявся від прямих відповідей і не намагався спростовувати очевидне. Про ті ж 15-річні зв’язки з російським "злодієм в законі" Віктором Панюшиним, про часті посиденьки в компанії братів Суркісів останнім часом — то в Монако, то неодноразово і до пізньої ночі в академії у Винниках. Хоча Козловський сам свято вірить і нас переконує, що ніякого впливу власники "Динамо" на нього не мають і його руками з УАФ не воюють. Тут я не був би таким категоричним", — написав з цього приводу за підсумками конференцій футбольний журналіст Ігор Бурбас, і виходить, що таки виявився правим.

Нагадаємо, що під час "революційної" пресконференції Козловський підтвердив своє багаторічне знайомство з російським "злочинцем в законі" Віктором Паном, а також розповів про те, як у його СПА-комплексі проживали чиновники з Офісу президента.

Додамо, що на заклики Козловського вчинити переворот у футболі й досі не відгукнувся жоден з українських клубів.