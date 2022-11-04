"Зібрані навесні павербанки з акумуляторами від електронних сигарет досі працюють бездоганно": як проєкт PowerKit рятує бійців на передовій

Команда вже виготовила та передала військовим 719 павербанків різної модифікації та ємності, але потрібно ще й ще

Вихідні, коли більшість українців відпочивають від напруженого робочого тижня, команда PowerKit разом з волонтерами проводить у майстерні, де збираються зарядні пристрої для військових. В основі – акумулятори з одноразових електронних сигарет. Як побудоване виробництво і які покращення зазнали перші моделі павербанків, дізнавався "Телеграф".

За вихідні вдається виготовити 30-40 штук

Більша частина однієї з кімнат в промисловій будівлі на околиці Києва заставлена коробками з кольоровими циліндрами – це акумулятори, які попередньо дістали вже з використаних електронних сигарет і розсортували. Поруч – ще одне приміщення, тут на столах – різноманітні дроти, плати, пластикові деталі, інструменти – все, що необхідно для збирання павербанків. За вихідні вдається виготовити 30-40 штук. На такі обсяги PowerKit вийшли не відразу. Все починалось навесні з пробних екземплярів через бажання одного зі столичних айтівців допомогти знайомому захиснику.

- На початку повномасштабного вторгнення я, Олексій Марчук, Дмитро Яременко (ми втрьох програмісти, працювали в одній компанії), а також Настя Латишева (QA-тестувальниця) і Наталія Єленевська (IT-художниця і моя наречена) поїхали на захід України та вступили, можна так сказати, у кіберармію, – розповів Іван Волинець. – Тобто створювали петиції, "підіймали" сервери, влаштовували DDoS-атаки на російські сайти. Потім я спробував зробити самотужки прилад нічного бачення з відеокамери, бо і до того щось майстрував, паяв – мав таке хобі. Один екземпляр, куди я ще вмонтував плату, щоб можна було заряджати телефон, переслав на фронт. Відгук від військового був такий: як "нічник" працює не дуже (в повній темряві можна було побачити "цяточки" — інфрачервоні ліхтарі), а от як павербанк – клас!

Іван, Наталія, Олексій, Настя і Дмитро (зліва направо) стали авторами ідеї забезпечення павербанками військових

Це стало поштовхом для нової спроби – Іван придбав акумулятори та почав майструвати пристрої саме для підзарядки гаджетів. Щось виходило, щось – ні, і тут в пригоді стала ідея про використання запчастин з одноразових електронних сигарет.

- Дмитро скинув статтю про те, що павербанки збирають з акумуляторів, що є в одноразках, – згадує Іван. – Я не дуже вірив, що вийде, був впевнений – вони, як батарейки, сіли — і все, їх не можна перезаряджати.

- Це було очевидно, що там не буде нормального акумулятора, — додає Дмитро Яременко. – Але при цьому в нас ніби чуйка спрацювала, і ми не викидали вже використані сигарети, в кожного було по пакетику. Спробували розбирати та застосовувати ці акумулятори в павербанках.

- Модель, що працює, – це була третя чи четверта версія, — продовжує Іван. – Ми замовляли додаткові деталі, інструменти — і закрутилось. Потім з Наталією (а саме вона створює всю графіку для нашого проєкту, а також провела перші великі збори донатів і зробила наше волонтерство комфортнішим, бо дбає про чай/каву, смаколики) виставили пост в інстаграмі, що ми робимо безкоштовні павербанки для ЗСУ і нам для цього потрібні електронні цигарки. За тиждень в нас кількість підписників виросла в десять разів – с 300 до 3000, був просто шквал повідомлень, які ми розгребли десь за місяць. Першими одноразки нам надсилали співробітники, бо ми й в робочі чати скинули заклик, згодом якийсь вейп-шоп прислав величезний ящик – це було так дивно, ми стільки цигарок не бачили.

До їх розбору долучились і студенти одного з вишів, що також евакуювались на Львівщину, і сусідські діти. А над готовими виробами мудрувала п’ятірка волонтерів – цю справу вони продовжили й після повернення до Києва на початку літа.

Діти, що жили по сусідству з активістами на Львівщині, та їхня вчителька Юля із Харкова долучились до роботи

- Як показала практика, акумулятори з одноразових цигарок виявились дуже класними, вони витримують багато циклів без значного падіння ємності, — наголошує Іван. – Ми досі тестуємо найперші моделі, зібрані навесні. Кожного дня розряджаємо їх і заряджаємо знов – і вони досі працюють, можна сказати, бездоганно.

"А зробите, щоб можна було рації заряджати?"

Перед тим, як застосовувати акумулятори, а підходять лише з електронних сигарет типу Elf bar (пласкі й ті, що намагалися підзаряджати кустарним способом, не застосовуються), вони проходять ретельну перевірку.

- В акумуляторів ми міряємо вольтаж, якщо він занадто низький, в роботу не беремо, відкидаємо непрацездатні. Відсоток таких невеликий, але він є, — пояснює Іван. – Всі, що не підійшли, скидаємо у коробку "з москалями" — таку назву елементам, які не працюють, дали сусідські діти, що допомагали нам на Львівщині. Далі робимо спайки по 4 чи 8 акумуляторів: для найменшого павербанку потрібно 20 штук, середнього – 40, а великого – 150 і більше. Далі все ізолюємо та отримуємо готовий для подальшого застосування великий акумулятор в термоусадці.

Іван уточнює, що в процесі виробництва змінився зовнішній вигляд павербанків. Спочатку в якості корпусу використовувались розподільчі коробки. Отвори для USB-виходів в них вирізались вручну, використовували пластиковий елемент, надрукований на 3D-принтері. Але згодом стали робити девайси циліндричної форми.

Спаяні акумулятори в термозбіжній плівці - вже готова основа для майбутнього зарядного пристрою

- Це звичайна каналізаційна труба – вона підходить просто ідеально, — показує Іван. – Знизу стандартна заглушка, в корпусі робимо отвори для кріплення шнурка, щоб можна було павербанк повісити десь на дерево чи на собі носити.

Зверху кришка виготовлена 3D-друком. Деякі моделі ми робимо з ліхтарями, які можуть світити три доби без підзарядки. Додали до нього регулятор яскравості – це нам батько Насті підказав, який служить в ЗСУ. Бо це важливо на позиціях, коли не можна себе виказати, але треба щось підсвітити.

Мінімальна потужність павербанків, які виготовляє PowerKit, — 17 тис. мА-год – такої вистачить для того, щоб кілька разів зарядити телефон. Він має роз’єми USB Type-A та USB Type-С. З часом винахідники доробили девайс таким чином, щоб можна було підключати й інші прилади.

- Знов таки батько Насті у нас запитав: "А зробите, щоб можна було рації заряджати?" — згадує Іван. – Ми додали порт на 10 вольтів, укомплектували павербанки CDC-кабелями, щоб можна було під'єднати док-станцію для рацій. До речі, такі штекери розповсюджені – трапляються у роутерах, маршрутизаторах, мережевому обладнанні, тож, відповідно, і використання нашого зарядного пристрою розширюється.

Іван додає, що команда намагається автоматизувати деякі операції на виробництві. В тому числі й користуючись власними розробками. Наприклад, Юрій Парака, що надав приміщення для проєкту, сконструював інструмент, який пришвидшує перевірку акумуляторів, а друзі з Харкова – Михайло Янакаєв і Стас Порошин – машинку для нарізання проводів та механізм для їхнього скручування.

- Все це ми робили вручну, але вирішили полегшити роботу. Наприклад, я зробив пристрій на базі Arduino (невелика управляюча плата з власним процесором і пам'яттю. – Авт.), який ріже дроти заданої довжини, — додає Михайло. – Ідея не моя, таких кустарних розробок багато, але з реалізацією я заморочився. Можна ще виставити такий режим, щоб по краях підрізала шматки, тоді їх легко зачищати. А Стас зробив таку штуку – до моторчика приєднаний затискач, в нього вставляються кінці дротів, натискаєш кнопочку — і вони автоматично скручуються. Здається, що це дуже просто, але коли кілька годин поспіль робити так руками, пальці просто не відчуваєш.

"Коли ворог влучив в генератори, ваші павербанки врятували пів батальйону"

На сьогодні PowerKit вже виготовили та передали військовим 719 павербанків різної модифікації та ємності. Але лист очікування на ці девайси лишається великим.

- У нас є спеціальна база, куди ми заносимо замовлення, щоб нікого не загубити, – цим займається Настя, – пояснює Олексій Марчук – ще один з засновників проєкту, який відповідає за текст про ініціативу у соціальних мережах. – Були навіть запити на сотню павербанків для цілого підрозділу – але це забагато, таку партію ми не можемо виготовити відразу. Звернення різні – є і від родичів військових, і безпосередньо від бійців – одного чи групи. Зараз у нас потреба приблизно у 250 павербанках.

До пристрою можна підключити відразу п'ять телефонів

Хлопці наголошують, що передають пристрої для заряджання виключно безкоштовно. Хоча не раз лунали пропозиції щодо придбання корисного девайсу, та всі вони були відхилені. Стикнулась команда і з одним випадком шахрайства.

- Один з волонтерів нам написав: "Дивіться, ваші павербанки продаються на OLX", — говорить Іван. – Я перевірив, дійсно, наші. Навіть зрозумів, з якої вони партії, – ми їх як раз зробили напередодні. А отримав їх юнак, що представився військовослужбовцем і запевнив: пристрої йому потрібні на фронті. За допомогою тих самих волонтерів шахрая знайшли, ввічливо пояснили, що так робити не можна. Всі павербанки хлопець повернув, і публічно вибачився – відео у нас є на сторінці.

Щодо ж витрат, то спочатку команда покривала їх самотужки, потім відкрили банку ( https://send.monobank.ua/jar/9XUQiiaqJi ) для збору донатів. Для залучення коштів проводять розіграші та намагаються надати розголосу ініціативі.

- На початку собівартість одного павербанка була 300 гривень, але це без урахування роботи, — говорить Іван. – Також пластик, що використовується для 3D-друку деталей, коштує грошей. Але нам їх роблять волонтери з різних куточків України та навіть закордону. От, наприклад, зараз з Польщі прийшла партія корпусів, які розробив Дмитро. Фактично це зарядна станція потужністю 50 Вт, ємністю – 125 тис. мА-год. Цього вже вистачить, щоб увімкнути шурупокрут чи болгарку, або накачати колесо автомобіля, або заряджати одночасно відразу 5 телефонів.

Павербанки на фронті рятують військових, коли відсутня можливість стаціонарної підзарядки

Іван додає, що до процесу виготовлення павербанків долучається багато людей у різний спосіб. Хтось допомагає зі збором електронок, як, наприклад, екоініціатива студентів КПІ чи компанія "Розетка", у точках видачі якої можна залишити вживані одноразові сигарети. Хтось долучається, надаючи безоплатно комплектуючі чи інструменти, а хтось власним часом і руками.

- В цілому від початку до нас долучилось десь 60 волонтерів, — наводить статистику Іван. – Звичайно, не всі разом приходять, склад міняється, але це ті люди, які постійно з нами. Хтось дізнався про PowerKit від знайомих, хтось з соціальних мереж. Переважна більшість на вихідних приходить і збирає павербанки, але є й ті, хто бере "домашні завдання" на будні та приносить у суботу вже готові напаяні блоки. І це пришвидшує зборку, бо павербанки дуже важливі на фронті. Ми це бачимо з відгуків. Найприємніше, коли нам дзвонять хлопці й кажуть: "Ви не уявляєте, ворог влучив в генератори, нема чим зарядити ні рації, ні тепловізори, а тут ваші павербанки – та вони врятували пів батальйону!"

Відгуки військових мотивують волонтерів

Фото автора та Івана Волинця