"Я приготувала борщ, приходьте, я вас погодую": пост військового про зустріч у Києві зворушив мережу

Історія військового нікого не залишила байдужим

Війна внесла корективи у життя всіх без винятку українців. У когось з'явилося бажання співпрацювати із кривавим путінським режимом, вони стали зрадниками, на яких точно чекатиме покарання. Проте більшість проявила справжню людяність, відкрила непоборну українську душу, котра завжди готова боронити свої території та співчутливо, а головне безкорисливо допомагати тим, хто цього потребує. Саме так українці зустрічають військових, які боронять їх сон і спокій від російського ворога.

Щемливою історією про те, як пересічні жителі українських міст турботливо зустрічають військових Збройних сил, на своїй сторінці у Facebook поділився військовослужбовець, блогер і письменник Павло Белянський (більш відомий у соцмережах за псевдонімом "Паштет").

За словами українського солдата, від позицій, де він несе службу, і до міста Києва всього лише вісім годин потрібно їхати машиною. Він вирушив додому, до столиці, на брудному, пом'ятому праворульному "корчі". На блокпостах не зупиняли, пропускали навіть без паролів, мовляв, і так бачимо, що ти наш, братику.

"На трасі, на рівному асфальті, раптом стає чутно, як гуркоче "корч", дзвенить металом двигун, деренчить ліве дзеркало, риплять крісла, попискують шибки, скрегоче відірваний захист по задньому колесу, і кермо чітко тягне вправо. Виявляється, можна їхати та постійно не стежити за посадкою у своєму секторі. І фари раптом світять тьмяно, ледве вихоплюючи з темряви узбіччя", — розповідає військовий.

Коли "Паштет" зупинив авто поблизу свого будинку, дістав з багажника "корча" каску, бронік та рюкзак. Вони здалися чоловікові дуже брудними, і на той момент йому навіть важко було усвідомити, чи дійсно речі настільки просочилися брудом окопів, чи так просто здається порівнянні з усі навколо, надто чистим, вимитим під осіннім дощем.

Військовий поділився своєю історіє про повернення додому

Поблизу під'їзду військовий зустрів сусідку із щекастим малюком на рухах, який пускав бульбашки ротом. Він не бачив цю жінку ще з початку лютого і навіть не знав, що вона була вагітною.

"Ми дивимось один на одного здивовано, сусідка на мене, я на неї, а малюк на нас обох.

- Не знала, що ви прямий на війні.

- Не знав, що у вас малеча.

Сусідка проводжає мене здивованим поглядом, раптом схаменуться.

- Не їдьте на ліфті. Може вимкнутись світло, і застрягнеш. Я якось з візком застрягла. І… І я приготувала борщ. Заходьте, я вас нагодую. І… І скажи дядьку дякую, — сусідка цілує малюка в щоку. Тому лоскітно, і він голосно сміється беззубим ротом", — підсумував "Паштет".

У коментарях під публікацією користувачі мережі відзначають, що ця історія їх дуже сильно розчулила. Більшість додає, що не могли навіть стримати сліз, коли читали щемливу розповідь військового. Дехто бажає солдатові ЗСУ всього найкращого і від щирого серця, а є й такі, хто просто дякує "Паштету" за мирне небо над головою та спокійний сон дітей.

Раніше "Телеграф" розповідав про повернення з полону російських окупантів начальника патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, який з 2014-го року встиг стати двічі "кіборгом".