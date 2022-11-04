Вибили зуби і зґвалтували: поліція викрила окупантів, які катували вагітну жительку Київщини (фото)

Злочинам росіян в Україні немає жодного виправдання

Представниками правоохоронних органів було задокументовано ще один випадок сексуального насильства окупантів з вагітної жінки. Моторошна подія трапилася у Київській області ще на початку повномасштабного російського вторгнення, у березні.

Відповідну інформацію у п'ятницю, 4 листопада, повідомили у пресслужбі поліції, додавши, що особу одного з російських військових-гвалтівників, які познущалися з вагітної, після чого та втратила дитину, встановити поки не вдалося.

Так, у рамках слідства слідчі Департаменту захисту інтересів суспільства і держави спільно з працівниками ГУНП встановили двох окупантів, що причетні до низки фактів знущань, а також жорстокого поводження з мирними жителями Київської області у березні поточного року. Військові злочинці катували цивільних, утримували у заручниках, а також грабували їх.

Обидва є службовцями 6-го танкового полку військової частини 93992 (Чебаркуль) 90 танкової дивізії центрального військового округу російських збройних сил.

Згідно з наявними даними, посеред білого дня окупанти прямо на вулиці накинулися на місцеву мешканку та жорстоко побили її, вибивши зуби. Після чого, один із загарбників наставив на бідолашну автомат і змусив зайти до одного з покинутих будинків. Після жінку безжально зґвалтували.

За словами потерпілої, жінка кілька разів говорила росіянам, що вагітна і молила її не чіпати, проте злочинців це не спинило.

Особу другого співучасника злочину наразі встановлює поліція.

Що стосується третього учасника сексуальної наруги над мирною жителькою Київщини, то він стояв на вході будинку зі зброєю, аби нікого туди не допускати.

"Слідчі Головного слідчого управління на підставі зібраних доказів оголосили підозри двом військовослужбовцям — одному ґвалтівнику і тому, що "стояв на варті" — у порушенні законів та звичаїв війни за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України", — повідомили у відділі комутації.

Також зазначається, що за скоєне злочинцям загрожує термін покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12-ти років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у росії поета побили і потім зґвалтували за допомогою гантелі через антивоєнні вірші. Його дівчину теж били, виривали волосся, а також погрожували груповим зґвалтуванням.