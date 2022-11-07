Золкін розповів, хто насправді головний у російській армії - і це не військові

Аби мобілізовані чи звичайні солдати не повтікали з поля бою використовують найманців

Російска армія достатньо різнокастова і практикує використання загороджувальних загонів. Складаються вони не з військових регулярної армії рф, а з найманців. Це "вагнерівці" — найманці з приватної військової кампанії, відомі своєю жорстокістю та злочинами.

Деталі того, як влаштована внутрішня "кухня" цих загонів розповів блогер Володимир Золкін в інтерв’ю проєкту "Орестократія". Він регулярно спілкується з полоненими ворогами.

Як вербують людей в Україну

Золкін розповідає, що людина приходить влаштуватися на роботу — охоронцем, водолазом, і підписує стандартний договір. Людина шукає роботу вахтовим методом і розуміє, що це будуть відрядження. Один такий випадок вже зафільмований блогером, чоловік заявив думав, що їде охороняти нафтові вишки і проводити певні підводні роботи. натомість — опинився на фронті. "Вони вже розуміють, що відбувається, коли бачать напис Луганськ, а потім Луганськ перекреслений. І вони починають нервувати, але там вже шляху назад немає", — відзначає Золкін.

Як працюють загородзагони "вагнерівців"

Десяток найманці, що мають бойовий досвід в гарячих точках і схильні до вбивства починають погрожувати прибулим: "якщо ви не будете робити те, що вам скажуть, то ми вас просто застрелимо". Новачків розбивають по п'ять і дають їм завдання. Якщо вони не слухатимуться — можуть розстріляти. Для тих, хто не слухається є й інший варіант — контейнер. Золкін зазначає: "контейнер, в якому б’ють, катують, це стандартна історія для "вагнерівців". Після того, як люди бувають в цьому контейнері вони готові робити все, що їм скажуть. Моральний стан таких військових пригнічений, більшість з них при зустрічі з ЗСУ здаються в полон.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ПВК "Вагнер" задумали будувати свої центри підготовки поблизу кордону України в Курській та Білгородській областях. Вплив ймовірного засновника ПВК євгенія пригожина дедалі росте в росії. Він регулярно критикує російське військове керівництво та дозволяє вислови, які розходяться з урядовою доктриною.