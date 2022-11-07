Я ніколи не хотів воювати, у Донецьку я мав усе: український військовий дохідливо пояснив ненависть до росіян

У життя чоловіка росія вдерлася двічі, забравши не лише роки життя, а й рідне місто, здоров’я, і "кінця не видно"

Український громадський активіст та солдат Віталій Овчаренко зрозуміло пояснив чому в Україні ненавидять росіян. Чоловік родом із Донецька та його історія, розказана у Twitter починається саме звідти.

"Я ненавиджу росіян. Усіх. Вони зіпсували мені все життя", — такими словами починає Віталій і пояснює — ще 2014 року у нього в Донецьку було все, що потрібно. Він мав зв’язки, засоби та перспективи, він був молодий і красивий. Після приходу росіян йому довелося виїхати з міста із двома рюкзаками.

Вже за кілька місяців він опиниться в Дебальцевому в оточенні. "Я знав що я помру. Те, що я живий — це неймовірне везіння", — зазначає Віталій. У поперек чоловікові влучила куля. Йому вдалося вижити і розпочати наново у Києві. Але тут знову напали росіяни.

Замість дому та перспектив він знову зіткнувся з росіянами в лісах Київської області. Віталій запитує, чи безслідно проходить все, що він пережив. І сам відповідає, що ні.

Овчаренко зазначає: росіяни вкрали в нього життя, вбили багатьох друзів, вкрали роки життя та здоров’я. "І кінця цього не видно. Я ненавиджу росіян і росію", — резюмує Віталій. У коментарях до треду в соцмережі багато користувачів почали ділитися особистими історіями з життя. Серед них люди, які пережили зраду, пов’язану з війною, постраждали від росії в багатьох поколіннях, втратили стабільне життя і навіть росіяни, які через дії своєї влади змушені були тікати з країни.

Росіяни в Україні скоїли безліч злочинів — багато з них юридично складно доводять. Все через те, що вони відбуваються на окупованій території. Армія рф та найманці стирають з лиця землі цілі населені пункти, а в тих, що залишилися, залишають по собі тортури і тіла своїх жертв.