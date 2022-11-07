"Йому не було рівних": у контрнаступі ЗСУ на Херсонщині загинув відомий львівський пластун (фото)

Прощання з героєм проходитиме у місті Лева

У боях за Батьківщину загинув е один український герой, який силою, вірою та правдою намагався вибити окупантів з України. Військовослужбовець 45-ї артилерійської бригади Збройних українських сил Тарас Гаврилишин, більше відомий за псевдонімом "ТТ", був відомим львівським пластуном і душею будь-якої компанії.

Трагічною новиною про смерть героя повідомили на офіційній сторінці "Пласт" у соцмережі, зазначивши, що їх товариш віддав життя за свободу і незалежність країни, захищаючи її на Херсонському напрямку.

"Друг ТТ в перші дні повномасштабного вторгнення, разом з іншими побратимами з куреня "Чорноморці", зголосився добровольцем до лав Збройних сил України. Відбував службу у 45-й окремій артилерійській бригаді ЗС України. На початку листопада героїчно загинув, захищаючи Батьківщину на Херсонщині", – йдеться в тексті публікації.

Заниблий воїн-герой ЗСУ Тарас Гаврилишин

Тарас Гаврилишин проживав у Львові, де свого часу став випускником географічного факультету місцевого національного університету імені Івана Франка. Чоловік займався прокладанням гірських туристичних маршрутів, проводив екскурсії до Карпат. Упродовж останніх кількох років львів'янин займався будівництвом сучасних човнів.

Пластуном Гаврилишин вирішив стати у 1997 році. Саме тоді він увійшов до складу куреня "Чорноморці", не припиняючи роботу з юнацтвом.

"Тарас відрізняється такою рисою серед інших, як справедливість. Завжди стане на захист людей, що зазнають несправедливості. В роботі має холодний розум та гаряче серце!" — розповідають про загиблого товариші по Пласту та побратими у ЗСУ.

"ТТ" часто приймав участь у багатьох крайових таборах та вишколах, а також був одним із головних інструкторів морського пластування. Вчив вітрильництву, водному мандрівництву, картографії та багато чому іншому. Юнацтво та товариші наголошують, що у цій сфері рівних загиблому герою не було.

Прощання з героєм відбудеться у Львові з елементами пластових церемоніалів та традицій Морського пластування

Крім того, Гаврилишин входив до залоги козацької чайки "Спас", організовував пластові походи Чорним морем у Стамбул та вишкільні походи по Дніпру. Нагороджений медаллю 100-річчя прапора ВМС ЗС України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у боях з росіянами загинув доброволець з Австралії 40-річний Тревор К’єлдал. Виходець із Квінсленду з позивним "Ніндзя" у липні отримав поранення, проте після госпіталізації вирішив повернутися на фронт, де і знайшов свою смерть.