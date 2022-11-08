Залишилися доньки-близнючки та син: у боях з окупантами загинув воїн ЗСУ з Дніпропетровщини
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Чоловік мобілізувався лише 17 вересня
Кривава російсько-українська війна, котра триває вже 9-й місяць, продовжує забирати життя мирних українців та героїв-воїнів Збройних сил, які стоять за спокій та територіальну цілісність та незалежність Батьківщини. Одним із полеглих захисників став житель Кам'янського Дніпропетровської області Антон Солоха.
Черговою сумною звісткою на своїй сторінці у соцмережі поділився міський голова Кам'янського Андрій Білоусов, зазначивши, що загиблий воїн був уродженцем міста Дніпродзержинського, де закінчив індустріальний коледж і тривалий час проживав.
"Від імені всієї громади, Кам’янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним та близьким полеглого воїна, поділяючи тяжкий біль утрати", — написав очільник міста.
У 2022 році герой Солоха закінчив Херсонську державну морську академію, після чого досить довго працював у річковому порту. До армії чоловіка мобілізували 17 вересня 2022 року.
Наразі за загиблим героєм сумують його батьки, сестра, дружина, а також дві дочки-близнючки та маленький син.
Прощання із захисником Антоном Солохою відбудеться 8 листопада. Поховають його на Алеї Героїв кладовища по вулиці Весняна (Соцмісто).
Раніше "Телеграф" повідомляв, як у боях з окупантами за Херсонську область трагічно загинув військовослужбовець 45-ї артилерійської бригади Збройних українських сил Тарас Гаврилишин. Чоловік був відомим львівським пластуном і душею будь-якої компанії.