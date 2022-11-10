За завданням спецслужб: російські пранкери приготували нову провокацію проти України

У розмові пранкери згадали омбудсмена Людмилу Денисову та намагалися вивідати дані щодо розслідування ООН

Російські окупанти вже не раз використовували пранкерів у своїх цілях, зробивши з розіграшів по телефону знаряддя провокацій. Після недавнього пранку з білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською та датським парламентом відомі російські пранкери Вован та Лексус влізли у тему сексуального насильства російських військових в Україні. Усе — у рамках підготовки чергової провокації проти України від російських спецслужб. Пранкери зателефонували спецпредставнику генсека ООН з питань сексуального насильства в умовах конфліктів Прамілі Паттен від імені голови комітету ВР із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка.

OBOZREVATEL опублікував стенограму розмови. Вован (Володимир Кузнєцов) і Лексус (Олексій Столяров) у розмові порушували питання про створення міжнародного трибуналу для розслідування злочинів росії в Гаазі, цікавилися чи постраждалі від насильства з боку росіян, готові виступити в ООН, а також з’ясовували, чи знайшли в ООН докази використання росіянами "Віагри" при зґвалтуваннях

Під кінець розмови пранкери не лише заявили про готовність завдати удару по виробництву, а й "анонсували" створення в Україні "Всесвітньої ліги сексуальних реформ", нібито проти пропаганди гетеросексуальності. Також йшлося про прийняття якихось "законів", серед яких — вибір статі в дитячому віці.

Стенограма пранка Паттен від імені "Мережка" Стенограма пранка Паттен від імені "Мережка" Стенограма пранка Паттен від імені "Мережка" Стенограма пранка Паттен від імені "Мережка" Стенограма пранка Паттен від імені "Мережка" Стенограма пранка Паттен від імені "Мережка" Стенограма пранка Паттен від імені "Мережка"

Запис розмови та текстовий формат пранкери надіслали одному із російських пропагандистських ЗМІ. Оприлюднити запис мають 10 листопада.

Мережко вже прокоментував пранк від його імені. Він зазначив, що в цивілізованому суспільстві подібні провокації мають каратися, але в росії все навпаки, брудні технології тільки заохочуються. Він вважає, що за діями Вована та Лексуса стоять спецслужби росії та мета таких провокацій — дискредитація українських та західних політиків, а також сіяння хаосу.

У розмові також згадували ексомбудсменку Людмилу Денісову. Нагадаємо, її звільнили в травні, а після довкола її слів про зґвалтування вибухнув скандал, що також зіграло на руку російським пропагандистам.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в деокупованих населених пунктах є труднощі з фіксацією злочинів росіян, особливо на сексуальному ґрунті. Окупанти погрожували жертвам, залякували так, що вони боялися сказати навіть найближчим родичам.