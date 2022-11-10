За завданням спецслужб: російські пранкери приготували нову провокацію проти України
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У розмові пранкери згадали омбудсмена Людмилу Денисову та намагалися вивідати дані щодо розслідування ООН
Російські окупанти вже не раз використовували пранкерів у своїх цілях, зробивши з розіграшів по телефону знаряддя провокацій. Після недавнього пранку з білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською та датським парламентом відомі російські пранкери Вован та Лексус влізли у тему сексуального насильства російських військових в Україні. Усе — у рамках підготовки чергової провокації проти України від російських спецслужб. Пранкери зателефонували спецпредставнику генсека ООН з питань сексуального насильства в умовах конфліктів Прамілі Паттен від імені голови комітету ВР із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка.
OBOZREVATEL опублікував стенограму розмови. Вован (Володимир Кузнєцов) і Лексус (Олексій Столяров) у розмові порушували питання про створення міжнародного трибуналу для розслідування злочинів росії в Гаазі, цікавилися чи постраждалі від насильства з боку росіян, готові виступити в ООН, а також з’ясовували, чи знайшли в ООН докази використання росіянами "Віагри" при зґвалтуваннях
Під кінець розмови пранкери не лише заявили про готовність завдати удару по виробництву, а й "анонсували" створення в Україні "Всесвітньої ліги сексуальних реформ", нібито проти пропаганди гетеросексуальності. Також йшлося про прийняття якихось "законів", серед яких — вибір статі в дитячому віці.
Запис розмови та текстовий формат пранкери надіслали одному із російських пропагандистських ЗМІ. Оприлюднити запис мають 10 листопада.
Мережко вже прокоментував пранк від його імені. Він зазначив, що в цивілізованому суспільстві подібні провокації мають каратися, але в росії все навпаки, брудні технології тільки заохочуються. Він вважає, що за діями Вована та Лексуса стоять спецслужби росії та мета таких провокацій — дискредитація українських та західних політиків, а також сіяння хаосу.
У розмові також згадували ексомбудсменку Людмилу Денісову. Нагадаємо, її звільнили в травні, а після довкола її слів про зґвалтування вибухнув скандал, що також зіграло на руку російським пропагандистам.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в деокупованих населених пунктах є труднощі з фіксацією злочинів росіян, особливо на сексуальному ґрунті. Окупанти погрожували жертвам, залякували так, що вони боялися сказати навіть найближчим родичам.