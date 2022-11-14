А так взагалі можна? "Армійські" корсети для українок схвилювали мережу

Мілітарі-новинку від українського бренду оцінили не всі

На дев’ятий місяць війни з росією гордість українців за свої Збройні сили не знає меж — настільки, що у продажу з’явилися корсети з камуфляжної тканини.

Варто зауважити, що таке рішення спричинило неоднозначну реакцію громадськості.

Випуском "армійських" корсетів зайнявся бренд-початківець insha_ukraine_brand, — у нього до 2 тисяч підписників як в TikTok, так і в Instagram.

13 листопада там вирішили представити новинку — корсет без бретелів із камуфляжної тканини, схожої на піксель, з якого шиють форму для ЗСУ.

Ось як виглядає цей корсет

Реакція на корсет вийшла неоднозначною, одні висловили своє захоплення і запитали, як можна замовити таке. Зокрема зацікавилися корсетом дівчата військових.

Але найбільше "лайків" зібрали коментарі із критикою.

"Взагалі у нас заборона в країні, цивільним не можна носити військові принти", "У мене слів нема, у мене просто немає слів", "Це занадто", "Я одна не розумію, в чому сенс?", "Нестача пікселя для військових: я для тебе жарт?", — серед іншого, пишуть українці.

Як повідомляв "Телеграф", раніше громадськість переполошив інший військовий скандал, — захисника попросили їхати в тамбурі поїзда, тому що він погано пахнув.