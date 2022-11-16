Назавжди 22: молодий український Герой загинув, звільняючи Херсонщину

Владислав Антонов щиро любив Україну і боровся за свій народ та рідну землю

В Україні тривають запеклі бої з армією Росії і щодня країна втрачає своїх найкращих синів та дочок. Ціною власного життя багато українців захищають та звільняють наші міста та села від російських загарбників. Однією із таких непоправних втрат для нашої країни стала загибель молодого воїна з Дніпропетровщини.

Як розповіли на офіційній сторінці Криворізької районної державної адміністрації, Владислав Антонов щиро любив Україну та боровся за свій народ та рідну землю. 22-річний чоловік, незважаючи на свій молодий вік, мав чітку громадянську позицію і коли рашистська навала почала розповзатися територією України, не зміг бути осторонь. Тому патріот України вступив до лав ЗСУ, де вірно служив своїй Батьківщині до останнього подиху.

Повідомляється, що воїн загинув під час визволення Херсонщини.

"Такий юний український захисник, якому б ще жити і жити, пішов у вічність, обірвавши життєпис власної долі, надій, мрій, майбутнього... Неймовірно важко усвідомлювати, яку важку ціну платимо за мир, яку патріотичну і мужню юнь втрачаємо", — Криворізької районної адміністрації.

У коментарях до посту українці вшанували пам’ять героя та висловили свою щиру подяку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час боїв за Херсон загинув чемпіон світу з хортингу Валерій Скоренцов.

Також ми повідомляли, що відомий український актор Яків Кучеревський розповів трагічну історію про те, як росіяни вбили батька його дружини.