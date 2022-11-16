Мобілізація в Україні: у яких місцях найчастіше вручають повістки

Олександр Тищенко розповів про процедуру вручення повісток

У зв’язку з повномасштабним російським вторгненням в Україні було продовжено військовий стан та мобілізація, а це означає, що українці й надалі отримуватимуть повістки.

Начальник Львівського обласного центру комплектування полковник Олександр Тищенко в інтерв’ю виданню ТСН розповів про те, як обираються місця для вручення повісток військовозобов’язаним. За його словами, для сповіщення якомога більшої кількості людей вибиралися точки з великим скупченням людей: вокзали, торгові центри, площі, великі вулиці тощо.

"Ці заходи планувалися якраз для того, щоб виявити чоловіків, які не стали на військовий облік. Якби наші громадяни не порушували законів, потреб у таких заходах не було", — Олександр Тищенко.

Також головний військком Львова наголосив, що ці заходи спрямовані на захист держави і у разі виникнення необхідності повістки й надалі вручатимуть на вулиці, а також у тих місцях, які не заборонені законодавством України.

"Якщо не буде іншого законодавчого інструменту для впорядкування обліку, нам доведеться й надалі проводити заходи оповіщення та уточнення даних у людних місцях", — розповів Тищенко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чи мають право громадяни з "білим" квитком проігнорувати повістку.

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