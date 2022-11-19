"Рятівник Галактики Коля Тищенко на місці": українці знайшли причину втечі росіян з Херсона

"Титан" знову став об'єктом для глузувань у мережі

Скандальний народний депутат від партії "Слуга народу" Микола "Титан" Тищенко, який нещодавно отримав нову посаду у Верховній Раді, вирішив знову "показати себе". Політик відвідав багатостраждальний Херсон, який із потом і кров'ю вдалося звільнити українським Збройним силам, і сфотографувався на фоні таблички на в'їзді в деокупований обласний центр, після чого розмістив цю світлину на своїй сторінці в соцмережі. Користувачі на чергову витівку "Титана" відреагували досить різко, розкритикувавши нардепа.

У своєму дописі Тищенко знову перерахував усі свої досягнення у політиці та волонтерстві, а також наголосив, що приїхав до звільненого міста, аби провести особистий депутатський контроль та передати свої висновки керівнику фракції та Офісу Президента.

"Одразу після візиту Президента приїхав до Херсону. Як народний депутат та як голова ТСК хотів особисто перевірити, що відбувається у місті після того, як поїхали перші особи. Адже депутатський контроль на місцях — і є однією з наших основних задач. Свої висновки надам керівнику фракції та Офісу Президента.

А як волонтер, особисто, як кажуть "з рук в руки" передав місцевим мешканцями гуманітарну допомогу від фонду "Дорога Миру". Адже під час окупації путінські вбивці перекрили будь-яке постачання продуктів, води, засобів гігієни та будь-чого до міста. Та лише відбирали останнє у місцевих.

Після надзвичайно важкої боротьби, Херсон вдома

Слава нашим воїнам!

Слава всім українцям, які змогли пережити окупацію!", — написав нардеп.

Микола Тищенко приїхав до Херсону

Користувачі мережі досить бурхливо обговорюють публікацію скандального нардепа та жорстко коментують світлину на фоні Херсона. Більшість, як зазвичай, звернула увагу на досить безглуздий вигляд Тищенка та різко розкритикувала його систематичне бажання пропіаритись на війні. Є й такі, хто порадив політику повернутися у ресторанний бізнес і відзначили, що мріють "начистити йому пачку".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як український нардеп Микола Тищенко після відвідин Одеси, де побував на День міста, 2 вересня, сфотографувався в центрі донорства, де й сам долучився до здачі крові для потреб українських захисників.