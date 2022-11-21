Нахабство зашкалило: в росії заговорили про план відновлення рф за гроші Заходу

Після війни Захід нібито має допомогти не лише Україні… а й країні-агресору, росії

У росії почали звучати заяви про можливий план післявоєнного відновлення на кшталт "плану Маршалла", який був після Другої світової війни, однак говорять вони не тільки про відновлення України, а й про необхідність такого плану для росії.

"Телеграф" проаналізував ці заяви і зібрав реакцію на них української громадськості, — реакція, до речі, м’яко кажучи обурена.

Одним з перших відзначився опозиціонер, один з головних соратників Олексія Навального, Леонід Волков, — він відкрито називає війну "путінською", а не російською, обґрунтовуючи це тим, що рішення про наступ прийняли одноосібно "5-6 старих, що вижили з розуму", у той час як серед солдатів багато ідейних, заляканих і заплутаних.

Як доказ цього він згадав, що росіяни не рвалися воювати, через що довелося спочатку задіяти ПВК "Вагнера", а потім вводити часткову мобілізацію.

Волков впевнений, що це дає надію на майбутнє відновлення нормальних відносин росії з усім світом, як було з Німеччиною після Другої світової, коли росіяни проведуть виплати Україні, і доведуть, що новий путін в рф неможливий.

Але для цього Захід має провести "план Маршалла" не лише для України, а й для росії: "Він потрібен, щоб не було знову цього почуття несправедливості, а щоб було почуття вдячності та бажання знову налагоджувати стосунки".

Відзначився тезами з цієї теми і менш відомий російський політик Михайло Плетньов, — він написав цілий тред у Твіттері, чому емігрантська опозиція має домогтися "плану Маршалла" для післявоєнної росії.

За його словами, Захід вклав недостатньо у допомогу росії після розвалу СРСР у 1991 році, незважаючи на те, що їй було складніше вставати на ноги, ніж іншим колишнім республікам, що згодом і вилилося в антиамериканізм, злидні і путінізм.

І після провалу у війні з Україною 144 мільйони росіян можуть відчути себе нікому не потрібними та зациклитися на настроях "усі проти нас".

Плетньов вважає, що відбудеться іспит — вихована на цінностях гуманізму, толерантності та мультикультуралізму Європа або допоможе післявоєнній росії інтегруватися у світовий демократичний простір, або відгородиться від неї.

В Україні такі ідеї росіян сприйняли критично, що можна зрозуміти, адже це росія розв’язала війну і саме російські ракети зруйнували тисячі будинків в Україні, знищили майже половину критичної інфраструктури, залишили багато дітей сиротами. Саму росію ж ніхто не бомбив, і що вона в ненабагато кращому стані, ніж розбита війною Україна, — відповідальність швидше за самих росіян.

"Я взагалі людина добра, мені зазвичай шкода буквально всіх. Але рівень нахабства русні намацав межу моєї доброти. Кон*ені, у вас країна виглядає так, ніби її бомбили, тому що ви безгаздівські й**бища, а не тому що вам хтось щось винен", — написала одна з українок, коментуючи відео.

"Вас же долб**бов в 90-их американці вже витягли з болота, де ваше почуття подяки?", "Людина не тільки без емоційного інтелекту, а й без сорому і совісті", "Рівні нахабства не перестають вражати", "Цей додік просто забув, що план маршала йде в комплекті з поділом на зони окупації, демілітаризацією та денацифікацією, а також з повним знищенням російських міст килимовими бомбардуваннями", "Так ось хто має будувати для них прекрасну росію майбутнього", — також пишуть у мережі.

Що таке "план Маршалла"?

Це ініціатива США щодо допомоги державам Європи у відновленні після Другої світової. Офіційно вона так і називалася "програма відновлення Європи", проте до історії увійшла під ім’ям держсекретаря США Джорджа Маршалла, який був одним із головних ініціаторів.

Програму реалізовували протягом чотирьох років, починаючи з 1948 року, і на неї пішло $13 млрд (на 2021 рік ця сума була пропорційною ~$120 млрд).

Німеччина після війни була поділена на окупаційні зони, підконтрольні урядам СРСР, США, Британії та Франції. Згодом відбулося об’єднання американської, британської та французької зон у Західну Німеччину, яка приєдналася до "плану Маршала".

Разом із Західною Німеччиною до плану приєдналося 17 європейських країн. СРСР відмовився від участі та фактично заборонив приймати допомогу Польщі, Чехословаччині та іншим союзним країнам.

Історики досі сперечаються, наскільки "план Маршалла" насправді був ефективним, проте період його реалізації став періодом найшвидшого зростання в історії Європи, і це стало одним із перших поштовхів до європейської інтеграції.

Як повідомляв "Телеграф", екс-прем’єр Британії Борис Джонсон вже заявив, що стане "двигуном" нового "плану Маршалла" для України.