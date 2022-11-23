Мобілізація подовжена: які категорії громадян мають "білий квиток" та хто з них може уникнути служби

Не всім громадянам-власникам "білого квитка" світить звільнення від служби

В Україні воєнний стан та загальна мобілізація, що були впроваджені через повномасштабне вторгнення росії, подовжено до 19 лютого. Згідно з чинним законодавством, від мобілізаційних заходів звільняються лише ті власники "білого" квитка, які мають відповідну категорію придатності.

Як пояснив адвокат Дмитро Циплинський у військовому квитку можуть бути вказані кілька категорій, а саме:

Категорія "В"

Ця категорія передбачає обмежену придатність і громадяни, які під неї підпадають, не підлягають призову у мирний час. Водночас вони можуть бути мобілізовані під час воєнного стану.

Хто належить до цієї категорії:

громадяни, що мають кишкові інфекційні хвороби,

українці, які хворіють на вірусні хвороби шкіри, слизової або нервової системи тощо.,

хворі на гельмінтоз,

чоловіки, що мають захворювання під назвою педикульоз,

громадяни, які страждають від інфекційних та паразитарних хвороб.

Категорія "Г"

Чоловіки, які належать до цієї категорії, будуть звільнені від проходження військової служби через стан здоров'я на строк до 12 місяців.

Це:

українці, що мають гострі хронічні захворювання,

громадяни, які отримали побутові та інші травми,

українці після операційних хірургічних втручань,

чоловіки, що мають певні порушення у функціональності опорно-рухового апарату.

Категорія "Д"

Передбачає повну непридатність до військової служби.Ці громадяни повністю звільняються від мобілізаційних заходів та призову.

До цієї категорії входять:

Інфіковані ВІЛ, сифілісом, важкою формою цукрового діабету,

громадяни, що мають розумову недостатність,

хворі на епілепсію, шизофренію,

мають певні відхилення функціональності зорового і слухового апарату,

українці, яким діагностовано виразку органів шлунково-кишкового тракту,

чоловіки із відсутніми кінцівками або життєво важливих органів, ті, що мають сліпоту або глухоту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які причини можуть вважатися поважними для неявки до військкомату після виклику.

Також нагадаємо, чи можуть мобілізувати українців у телефонному режимі.