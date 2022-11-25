Зустрічали воїна на колінах: на Тернопільщині провели в останню путь загиблого на фронті багатодітного батька

У чоловіка залишилася велика родина, разом з якою за героєм сумують тепер й інші українці

У Тернопільській області попрощалися ще з одним героєм нашої Батьківщини, який віддав своє життя у боротьбі з окупантами за подальшу вільну долю майбутнього покоління, котре зараз вимушено страждає від збройної агресії сусідньої росії.

В останню путь 50-річного багатодітного батька Юрія Ожоганича проводжали на Шумщині, де полеглого воїна місцеві жителі зустрічали на колінах, висловлюючи таким чином подяку та шану героєві зі Збройних українських сил.

Як повідомили у пресцентрі Шумської територіальної громади, Юрій був батьком п'яти дітей і спільно зі своїми рідними захищав українські території від російських загарбників.

Прощатися з героєм прийшло майже усе село

Поховали трагічно загиблого на фронті героя-воїна у його рідному селі Потуторів, де він провів своє щасливе життя з великою родиною. Тепер у скорботі не лише близькі, друзі та побратими Юрія, а й усі небайдужі українці.

Останнє прощання з військовослужбовцем у його рідному селі

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у визвольному бою за Україну загинув уродженець міста Знам’янка Олександр Бандура, який брав участь у надскладних боях за Іловайськ, де отримав тяжкі поранення, проте не зупинився і пішов знову боронити землі Батьківщини від російських окупантів.