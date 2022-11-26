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Війна не позбавила українців тяги до прекрасного: як українські бізнеследі просувають яскраве взуття далеко за межі країни

Автор
Наталія Тютюненко Наталія Тютюненко
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Засновниці українського бренду "Хамелеон"
Засновниці українського бренду "Хамелеон". Фото Колаж "Телеграфа"

Олена Красношапка та Лілія Салагацька розповіли "Телеграфу", чому не перевели бізнес на військові рейки та про місце fashion під час війни

Ринок виробництва взуття в Україні з початком війни перевзувся: тепер у пріоритеті берці, військові черевики, тактичні кросівки. Як тримаються виробники, заточені на українське дизайнерське взуття? Про це ми поговорили з засновницями українського бренду "Хамелеон" Оленою Красношапкою та Лілією Салагацькою.

"Навіть дрон примудрилися знайти та купити у перші тижні війни"

- Як ви зустріли 24 лютого?

Олена Красношапка: — Ми готувалися до весняної колекції. В початок війни не вірили. 24 лютого попередили своїх співробітників, щоб залишались вдома, берегли себе. Нам з Лілією зателефонували знайомі: "Очікується щось страшне, приїжджайте до нас в Бучу". Перші дні війни ми провели саме там, в Бучі. По дорозі бачили гвинтокрили, та навіть, як один із них підбили. Це було дійсно страшно. Через чотири дні виїхали разом з друзями звідти в західні області України. Лілія на Тернопільщину, я у Львів.

А от сусіди друзів, які відмовились їхати з нами, на жаль… Днів за чотири після нас вони теж вирішили виїжджати. Машину зупинили російські військові, двоє синів та чоловіка розстріляли впритул. Жінка вийшла з машини та попросила: "Вбийте і мене, як я тепер буду жити? Мені більше немає для чого". Не вбили, і не тому, що пожаліли. Це ще одна сторона нашого, жіночого болю в цій війні. Чоловіка і синів поховати не дали. Після звільнення Бучі вона повернулась туди, щоб розшукати тіла синів і чоловіка…

Тож ми не постраждали, але те, що відбувалося з людьми поруч… Ми у перші дні побачили, що це за війна.

- Що робили далі, як адаптувались?

Олена: — Перерахували кошти співробітникам, щоб вистачило на перший час.

Потім нам зателефонував один із них, сказав, що пішов до ТрО. Я попросила колег, які залишались під Києвом, вийти на виробництво, пошити йому тепле взуття. Так з'явились перші наші берці.

- Знаю, що у берців складні лекала. Виготовляли їх самі?

Олена: — Так, зробили у Львові, передали виробникам. Потім вони ще пару місяців доопрацьовувались, тому що для першої пари головним критерієм було — теплі.

Лілія Салагацька: — Лекала для берців насправді дуже складні. В одній парі — 54 елементи, які треба скласти, прошити, правильно з'єднати із підошвою.

Олена: — Потім нам зателефонували партнери, власники виробництва: "У тебе тут є шкіра, можна ми її візьмемо, бо треба хлопців з тероборони взувати?" Я кажу: "Беріть все, що треба".

Але ж на берцях справа не закінчується. Треба було допомагати купувати рації, плитоноски тощо. До нас тоді звертались наші два співробітники, які пішли в ТрО, знайомі, клієнти. У Лілі два брати на фронті.

Олена та Лілія з кореспонденткою "Телеграфу"
"Клієнти нас підтримали", - розповіли Олена та Лілія кореспондентці "Телеграфу"

Спочатку ми допомагали своїми грошима, потім кидали клич по друзях. Але ці ресурси не нескінченні.

Тоді я пригадала, що у нас в магазині з нової весняної колекції прийшли готові білі кеди. Знайомі їх забрали в шоурумі та відправили у Львів. Я знаходжу у Львові майстерню, купую фарби для шкіри та малюю на кедах все, що знаю про Україну, і все, що болить. Це були й волошки в житі, і серце України, яке б'ється, якісь меседжі. Опублікували пост на сторінці в Instagram, що збираємо кошти, ось є такі кеди.

Наші клієнти нас підтримали. Хтось купував взуття, хтось донатив. Ми гроші направляли на підтримку військових.

- Сьогодні продовжуєте займатись виготовленням взуття?

Лілія: — Наразі є кому виробляти, галузь перебудувалась під військові потреби. Є ціла екосистема волонтерської та бізнес-підтримки.

Ми включились на самому початку, коли потрібні були лекала, коли могли поїхати до Варшави — знайти прорезинену шкіру, спеціальні утеплювачі на коноплі та все те, чого не вистачало. Навіть дрон примудрилися тоді знайти та купити, у перші тижні війни.

Олена: — Наші партнери професійно зайнялись військовим взуттям. Львів, Запоріжжя, Одеса, Харків. Харків'янами ми взагалі захоплюємось. Вони продовжували й під час оточення та шалених обстрілів виконувати всі замовлення і відправляти по регіонах вчасно.

Ми ж вирішили повертатись до Києва і робити своє. Коли зайшли у потяг до Києва, нам провідник сказав: світло не вмикати, якщо буде обстріл, лягати на підлогу і повзти до виходу, не піднімаючи голови. В цю ніч відбулась якась трансформація. Ти розумієш, що у тебе теж є внутрішня сила, ти не просто тендітна жінка.

Приїхали зранку, тягли сумки з вокзалу пішки. Навколо нікого, місто пусте, тільки ревуть весь час сирени.

Вирішили для себе: щоб там не було, треба працювати. Будемо шукати клієнтів.

Взуття
Яскраве і зручне взуття подобається багатьом

Лілія: — Насправді клієнти вже були. Ті, хто жив за кордоном і хто виїхав, хотіли нас підтримати. Одні — давайте ми щось купимо чи задонатимо. Інші писали: "Я втікала в одних кросівках. Дуже хочу щось яскраве і зручне з дому, щоб як у мирному житті". Нас це підтримувало і стимулювало.

"Всесвітня глобалізація породжує дуже багато непотребу"

- З чого у 2014 році почався ваш проєкт?

Лілія: — Ми — люди кризи. Як тільки починаються глобальні проблеми, у нас поштовх — діємо!

Олена: — До 2014 року ми працювали в українському офісі російської IT-компанії. Коли почався Майдан, підтримували його, волонтерили. В той час компанія вирішила згорнути бізнес в Україні, запропонували нам переїхати до Москви. Ми точно не хотіли до росії, тож звільнились і почали думати, що далі?

Готуємось звільнятись, шукаємо роботу. Заходжу до Лілі: "Будемо робити взуття. Я це вмію".

Я за освітою дизайнер. Мала мрію створювати взуття, але отримала перший дуже негативний досвід роботи, розчарувалась, і пішла працювати в рекламу.

Лілія приїхала з Білорусі, ми познайомились у відділі маркетингу.

Перша наша пара — різнокольорові черевики.

різнокольорові черевики
Перша пара бренду "Хамелеон" — різнокольорові черевики

- Чому вирішили робити саме різнокольорові? Найбільший попит на чорні, коричневі, сірі…

Олена: — Ось ця сірість і бісила. Ми звертали увагу на взуття людей в метро — це була сіра маса. Але ж ми такі круті! Різнобарв'я завжди було в українській культурі.

Лілія: — Після Майдану пішов бум усього українського. Ми усвідомили, що набагато цікавіші, ніж нас самим здавалось, і почався попит на креативне. Зараз переживаємо нову хвилю самоусвідомлення і самоповаги.

- Але ж це був ризик?

Олена: — Авантюра, але вона була такою, що надихає. Ми відволіклись від поганих думок і почали надихати й інших людей. Після нас з'явилось дуже багато різних взуттєвих майстерень та майстрів.

- Ви пам'ятаєте першу пару, яку продали?

Олена: — Так! Наша ексколега з IT-компанії прийшла до нас: "А чи можна розпарувати черевики, взяти один червоний, один синій?" — "Ні, як ми їх продамо потім?" Ми спеціально для неї виготовили нову пару — один черевик червоний, інший — синій.

Лілія: — Людям подобається ось ця кастомізація, через яку можна донести щось своє. Нас просили додати вишивки, змінити комбінування кольорів. І ми робили це раніше, ніж багато світових брендів. Олена пізніше, у 2018 році співпрацювала з Dolce&Gabbana, робила для їх клієнтів в Україні кастомізацію кедів.

- У вас не було бажання розвивати свою мережу магазинів, робити не лише дизайн, а і власне виробництво?

Олена: — Я практично виросла на великому взуттєвому виробництві, яким керував дядя. Мені ж самій дуже хотілось чогось ексклюзивного, з якісним сервісом, індивідуальним підходом. Не відходити від творчості.

Ця всесвітня глобалізація породжує дуже багато непотребу. Нам хочеться робити щось таке, що дарує справжні емоції, є унікальним, цінним для людини, не є прохідним. А це не про серію, не про багато.

Лілія: — Моя сестра працює у компанії, що досліджувала український ринок реклами. Вони визначали, як адаптувати західні рекламні прояви до українського ринку. І дійшли висновку, що у нас тяга до естетики, до живої природи, до позитивного, оптимістичного, прекрасного. І війна цього змінити не може.

вишите взуття
Якщо додати вишивку, можна створити ексклюзивне взуття

"Для нас ця війна — велика біда. І велика увага світу"

- Попит вирівнюється порівняно з довоєнним часом?

Олена: — Це не стається само собою. Кожен бізнес щось для цього робить. А ще нас, українців, дуже підтримують у світі.

- Що ви змінювали в роботі? Можливо, робили якісь акції?

Лілія: — Після патріотичних кедів… Ми брали участь у виставці в Польщі, були в Парижі.

- Як у столиці моди реагували на український бренд?

Олена: — У нас є хутрові туфлі, вони трохи екзотичні, ми їх називаємо антистресовими. На них була найяскравіша реакція парижан. Але у нас немає мети бути визнаними саме в Парижі. Він більше для великих брендів. І не стільки взуттєвих, скільки брендів одягу.

Хутрові туфлі дизайнерки називають антистресовими
Хутрові туфлі дизайнерки називають антистресовими

- А де Мекка для виробника дизайнерського взуття?

Олена: — Італія. Там такі матеріали! Можна знайти все, що завгодно. Надихатись новими ідеями, фактурами. Ми співпрацюємо з підрядниками звідти, закупаємо матеріали.

Лілія: — В Іспанії дуже багато цікавих, крутих брендів.

Олена: — Нас також запрошували партнери з Австрії. Ми не їздили самі, відправляли взуття. У відповідь прийшла пропозиція продавати наші вироби.

Лілія: — Відень здивував, ми не очікували, що там почнуть купувати наші хутрові балетки.

Хутрові балетки
Хутрові балетки мають великий попит у Відні

Олена: — Вони спочатку ставляться насторожено: А де це зроблено? В Україні? Ми не знаємо такого бренду. Але реакція потім — ок, це класно. З Україною таких асоціацій на взуттєвому ринку, як в Італії, поки що немає. Але поступово вони знайомляться з нашими брендами, і їм подобається. І ми такими маленькими кроками рухаємось вперед.

Для нас ця війна — велика біда. І велика увага світу.

Лілія: — Потім з'явився маркетплейс shop.brave.ua. Його створила агенція "Банда", та сама, що зробила акцію світового масштабу brave like ukrainian. У цьому маркетплейсі СММ, СЕО — все скероване на те, щоб західні клієнти ознайомились з українськими виробниками. 5% від продажів кожного товару йде на відбудовування України та на ЗСУ. Ми теж тепер там представлені.

- Як з початку війни змінилось співвідношення замовлень з-за кордону та з України?

Лілія: — До війни доля закордонних клієнтів становила близько 20%. Сьогодні — 30-35%.

- Чому під час війни люди купують яскраве взуття?

Олена: — Життя продовжується, що б не було.

Лілія: — Подивіться на наших військових. Вони серед пекла знаходять і викладають у соцмережі позитивні речі: тваринок, танці, жарти, польові квіти. Нам потрібна радість, ми її знаходимо і завдяки цьому тримаємось.

Яскраве взуття
Яскраве взуття несе людям радість, яка так потрібна під час війни

- Були замовлення під час війни, які особливо запам'ятались?

Лілія: — Як тільки ми написали, що відновлюємо роботу, пішов шквал повідомлень: "Я у вашому взутті евакуювалась! "Я вийшла в них 24 лютого, потрапила в окупацію, 10 днів провела у підвалі, вони такі теплі, я не замерзла". Ще писали: "Я зараз не носитиму, взую у день Перемоги!"

- Відключення світла сильно б'є по роботі? Чи знайшли вихід?

Олена: — В магазині тепер завжди є свічки, а от на виробництво відключення впливають. У нас з'явився генератор, портативні лампи на лоб. Це все трошки неприємно, але… ну, ок. Ми не здаємось.

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#Україна #Мода #Війна #Взуття #БізнесТелеграф