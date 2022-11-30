На Херсонщині попрощаються з раптово померлим прокурором та воїном ЗСУ (фото)

У скорботі за чоловіком його рідні, друзі, колеги й усі небайдужі українці

Поки українці оплакують загибель юного героя Павла Думанського, який віддав життя за майбутнє Батьківщини, багатостраждальну Херсонщину сколихнула ще одна сумна звістка про передчасну смерть прокурора Дмитра Бугрименка.

Як у середу, 30 листопада, повідомили у пресслужбі херсонської обласної прокуратури, у померлого 39-річного чоловіка, який витратив близько 15 років життя служінню держави, залишилися двоє неповнолітніх синів, 6 та 11 років. Наразі спільно з родиною Бугрименка у скорботі за ним його друзі, а також керівництво та колектив "органів".

"У серпні Дмитро вступив до лав Збройних сил України та був увільнений від роботи на період військової служби за призовом під час мобілізації. Висловлюємо щирі співчуття рідним з приводу передчасної смерті сина, батька, чоловіка та схиляємо голови в глибокій скорботі. Світла пам‘ять!", — йдеться в тексті публікації.

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Згідно з наявною інформацією, воїн помер раптово, від серцевого нападу, коли перебував на території польового табору Десантно-штурмових військ. Саме там Бугрименко і проходив нелегку військову службу, захищаючи Батьківщину від російського ворога.

Колеги загиблого по службі розповідають, що він був дуже доброю, справедливою та спокійною людиною. Водночас усі робочі завдання виконував відповідально та скрупульозно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Рівненській області прощалися з відомим місцевим спортсменом Павлом Котюком, який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.