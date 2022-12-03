Кабмін продовжив термін відстрочок від призову: кому і на скільки

Рішення прийнято на користь покращення економічної ситуації в країні

Деякі чоловіки під час воєнного стану отримали право на цілком законну відстрочку від призову. Наразі Кабінет міністрів України прийняв рішення цю відстрочку продовжити ще на місяць.

Про це повідомила перша заступниця міністра економіки України Юлія Свириденко, пише "Урядовий портал". Відповідну зміну до постанови від 4 листопада 2022 р. № 1259 уряд ухвалив на засіданні 2 грудня. За словами Свириденко, це рішення посприяє можливості працівникам різних установ й надалі робити свою роботу і втримувати економіку.

"Ми автоматично продовжуємо термін дії відстрочок, наданих раніше і термін яких не сплив. Рішення дозволить забезпечити умови для безперебійної роботи підприємств, критично важливих для функціонування економіки, а також тих, що виконують мобзавдання, державних установ, органів місцевого самоврядування тощо. Тобто усіх структур, за яким чинним законодавством закріплено право на бронювання", — пояснила Юлія Свириденко.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, адвокат Ростислав Кравець розповів, кого насамперед призвуть на службу в армію з 1 січня наступного року.