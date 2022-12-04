Виплати від Червоного Хреста: хто з українців може отримати 2500 гривень допомоги

Якщо Червоний Хрест отримає додаткове фінансування, терміни надання допомоги можуть збільшити

З початком повномасштабної російської агресії проти України багатьом нашим громадянам надається різна допомога як від держави, так і від міжнародних організацій. Одним із таких прикладів є допомога від Міжнародного комітету Червоного Хреста, який разом із Товариством Червоного Хреста України та Мінсоцполітики здійснює грошові виплати сумою 2500 гривень.

Як пише видання "Наше город", кандидати на отримання коштів визначаються на основі заявок, розміщених на платформі "єДопомога" та Єдиної інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб. Зазначається, що рішення про надання допомоги приймає Міжнародний комітет Червоного Хреста, а пріоритет надається переважно представникам пільгових категорій населення:

інвалідам;

батькам та матерям-одинакам;

особам пенсійного віку;

внутрішньо переміщеним особам.

малозабезпеченим сім’ям;

Вибраним особам протягом одного місяця нараховуються грошові виплати у розмірі 2500 гривень.

"Термін надання фінансової допомоги можуть збільшити, якщо МКЧХ отримає додаткове фінансування. При продовженні терміну надання допомоги у міжнародній організації можуть також переглянути критерії її надання", — йдеться у матеріалі.

Варто зазначити, що через велику кількість заявок на порталі "єДопомога" їх прийом довелося тимчасово припинити, а отримати виплати можуть лише ті громадяни, які вже подали заявку. При цьому громадяни, які вже отримують виплати для ВПО від держави, також можуть претендувати на цю допомогу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Пенсійному фонді України розповіли, як отримати соціальні виплати під час війни.

Також ми повідомляли, що деякі українці мають право на отримання одноразової виплати у розмірі 3400 гривень.