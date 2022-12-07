Під час війни: деяким українцям-чоловікам можна виїхати за кордон, але є умови

Названо умови, за яких військовослужбовці можуть виїхати з країни

В Україні на три місяці продовжили воєнний стан, тому виїзд за кордон для військовозобов’язаних також залишається під забороною. Однак, деякі категорії чоловіків мають законне право виїхати з країни під час війни.

Йдеться про громадян призовного віку, які були зняті з військового обліку на підставі рішення військово-лікарської комісії про непридатність до служби (за винятком військового обліку). Також виїжджати за кордон можуть чоловіки, які за станом здоров’я були визнані непридатними до військової служби терміном до шести місяців. Про це повідомляє видання UAportal.

Дозволяється виїжджати в іншу країну і військовослужбовцям, які їдуть за кордон на лікування в результаті поранень, що були отримані на війні.

Умови для перетину кордону військовослужбовцями:

висновок про необхідність направлення на лікування за кордон;

повідомлення від Координаційного центру з надзвичайних ситуацій Європейської Комісії;

підтвердження іноземної установи охорони здоров’я щодо готовності прийняти людину на лікування.

Водночас аспірант кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова Максим Левицький зазначає, що військовослужбовці можуть виїхати за межі країни на загальних підставах (на запрошення, лікування, туризм, відпочинок, заняття спортом, навчання у сімейних справах, релігійне паломництво). Існує низка випадків, у яких громадяни будуть тимчасово обмежені у цьому праві:

якщо громадянин поінформований про відомості, що становлять державну таємницю;

якщо щодо нього застосовано запобіжний захід, за умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон;

якщо чоловіка засуджено за скоєння кримінального злочину;

якщо громадянин ухиляється від виконання зобов’язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб);

якщо людина перебуває під адміністративним наглядом Національної поліції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, чи покарання буде для чоловіків, які виїхали з України до повномасштабного вторгнення росії. Юрист Роман Голуб розповів, чи відповідають вони за тривале перебування за межами нашої країни.