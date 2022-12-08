Виїхати з України під час воєнного стану: як оскаржити відмову на перетин кордону

Оскаржити рішення щодо заборони можна двома способами

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації, оголошених президентом Володимиром Зеленським через збройну агресію росії, виїзд на межі України військовозобов'язаним чоловікам, віком до 60 років, заборонено. Водночас є й деякі категорії-винятки, які можуть покинути країну під час війни, але й ті стикаються з певними проблемами на кордоні.

Як розповів юрист Роман Голуб, бувають випадки, коли деяких громадян не випускають до інших країн на пунктах пропуску. У Державній прикордонні службі аргументують своє рішення тим, що досить часто чоловіки намагаються виїхати з країни із підробленими документами або інформують представників відомства про неіснуючу причину перетину держкордону.

Фахівець зазначає, що оскаржити рішення Держприкордонслужби, яка відмовила у виїзді можна двома способами.

Подання скарги

У рамках Закону України щодо звернень громадян, кожен в адміністративному порядку має право подати скаргу до вищого органу Держприкордонслужби. Зробити це можна упродовж одного місяця з моменту видачі відомством відмови на виїзд.

Скарга подається у письмовій формі. У документі необхідно вказати усі анкетні дані, способи зв’язку із вами, а також пункт пропуску, де була отримана відмова. Також варто зазначити підстави і наслідки порушення ваших прав. Крім того, не зайвими будуть і додатки, які підтвердять право на перетин держкордону. Розглядати скаргу повинні не довше 45 календарних днів.

Оскарження через суд

Оскаржити рішення Держприкордонслужби можна у рамках адміністративного судочинства, шляхом подання позову.

"Позов подається на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень у порядку визначеному ст. 160 КАС України. Позов підлягає розгляду за адміністративним судом за місцеперебуванням позивача або відповідача", — пояснив фахівець.

За його словами, до скарги обов'язково потрібно додати докази, які підтвердять право виїзду з України на момент дії воєнного стану, а також копію відмови у наданні дозволу на перетин українського кордону. Також потрібна квитанція щодо сплати судового збору.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що уряд має на меті створити перелік професій, яким дозволять виїжджати за межі України на момент дії воєнного стану.