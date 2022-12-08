Бійцям на передовій потрібна допомога: відкрито збір на авто для ЗСУ

Транспортний засіб вже знайдено, залишилося лише зібрати на нього гроші

Багато хто знає, наскільки важливий транспорт на передовій, і що в екстремальних умовах під обстрілами він часто служить недовго, проте допомагає Збройним силам України просуватися і рятує життя наших захисників.

Зараз авто дуже потребує боєць Дмитро Моховіков, який ще у квітні пішов добровольцем і зараз перебуває на передовій у складі 518-го окремого батальйону спеціального призначення "Дике Поле".

Збір коштів на покупку оголосив на своїй сторінці у Facebook його брат Ростислав. Автомобіль уже знайдено, — це повнопривідний Grand Cherokee з пробігом 186 тисяч кілометрів, який продають у Лейпцигу.

"Мета збору 140 000 гривень. Цього достатньо, щоб машина в нормальному стані заступила на службу до ЗСУ. Прошу вас усіх допомогти мені в цьому", — звертається Ростислав Моховіков до українців.

Усі бажаючі допомогти можуть зробити це за такими реквізитами:

карта моно — 5375414135213295;

карта ПриватБанку — 5168742236588871;

PayPal — [email protected]

Як повідомляв "Телеграф", раніше українці самотужки взялися збирати на власний флот морських дронів, — перший у світі.