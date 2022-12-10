Виїзд з України чоловіків під заставу: стало відомо, чи запрацює механізм найближчим часом

Суспільство досить неоднозначно сприйняло ініціативу уряду, тож систему у роботу вирішили поки не запускати

Попри заборону на перетин державного кордону, яка діятиме в Україні до кінця лютого 2023 року, українським бізнесменам і працівникам IT-сфери надали нову можливість виїзду з країни за гроші. Однак система досі так і не запрацювала.

Як розповів народний депутат Федір Веніславський, така ініціатива була сприйнята суспільством вкрай неоднозначно, хоча на думку уряду — це міг би бути досить непоганий механізм.

Водночас ті, хто залишився незадоволеним ймовірністю впровадження такого рішення зазначали, що особи або компанії, які мають достатні фінансові ресурси, матимуть змогу забезпечити для своїх працівників отримання дозволу на виїзд за кордон, а ті підприємства, які таких ресурсів не мають — ні.

"Позиція на сьогодні є незмінною на законодавчому рівні. Є легітимні обставини, які дозволяють виїжджати за межі України", — пояснив Веніславський.

Нардеп також додав, що наразі підтвердити те, що вже у найближчий час парламент все ж ухвалить можливість надання дозволів на виїзд з України під заставу, він, на жаль, не може.

Раніше "Телеграф" розповідав, кому з чоловіків можна виїхати з України під час дії воєнного стану та які умови перетину державного кордону наразі діють в країні.

Також нагадаємо, чи планується введення покарань для тих українців, які виїхали за кордон ще до повномасштабного вторгнення росії.