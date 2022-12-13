Приїхав, щоб рятувати бійців ЗСУ: на фронті загинув доброволець із Швеції (фото)
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Ніко потрапив у смертельне ДТП
Спровокована росією широкомасштабна війна в Україні продовжує забирати життя не лише наших громадян, а й іноземців, які за покликом серця стали на захист нашої країни та демократії.
Як повідомили у медичному добровольчому батальйоні Госпітальєри, на війні в Україні загинув медик-добровольець із Швеції. Ніко прибув до нашої країни, щоб рятувати життя на фронті, проте під час чергової евакуації поранених сталося непоправне.
Автомобіль, у якому був захисник, зіткнувся з бойовою машиною піхоти, кинутою серед дороги. При цьому евакуація відбувалася з "нуля". Медик зазнав серйозних поранень і, на жаль, помер від них. Ще двоє членів екіпажу наразі проходять обстеження.
"Вічна слава тим, хто не є українцями, кидають своє комфортне життя і їдуть до нас. Їдуть на війну за нашу незалежність. За нашу ідентичність", — йдеться у повідомленні.
Прощання з героєм відбулося сьогодні на Михайлівській площі у столиці України.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російська пропаганда поширила фейк про загибель добровольця-парамедика із США.
Також ми повідомляли про те, що маріупольчанка, яка евакуювала дітей-сиріт, була нагороджена орденом посмертно.