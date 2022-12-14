Прощалися на колінах: у Львові пройшли похорони українських героїв (фото)

Герої віддали життя за Україну

В Україні продовжується, розв’язана росією повномасштабна війна, яка з кожним днем забирає все більше життів наших громадян. У Львові попрощалися одразу із трьома українськими героями, які віддали своє життя за мир у нашій країні.

Як пише видання "Твій місто" 13 грудня пройшли похорони Юрія Кошовського, Олександра Корольчука та Назара Вятровича, які загинули в бою з російськими загарбниками. Відспівування пройшло у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра та Павла, а потім на площі Ринок відбулася міська церемонія прощання. Юрія Кошовського та Олександра Корольчука було поховано на Личаківському цвинтарі, а Назар Вятрович – у Рясному.

Юрій Кошовський

Уродженець Львова з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно вступив до лав ЗСУ, де проходив службу у лавах тероборони. Герой брав участь у боях за місто Краматорськ (Донецька область).

Юрій Кошовський

Олександр Корольчук

Народився у місті Старобільськ, що на Луганщині. Виконував завдання у зоні АТО у складі підрозділів ДСНС України, а з початком повномасштабної війни з росією вже зі зброєю в руках захищав нашу країну у складі військової частини того ж таки 3-го прикордонного загону, а пізніше – 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади Сухопутних військ Збройних Сил України.

Олександр Корольчук

Назар Вятрович

Львів’янин виконував бойові завдання у зоні АТО/ООС протягом 2016-2019 років. З початком повномасштабного вторгнення Росії боровся з окупантам у лавах 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського. У Назара В’ятровича залишилися батьки, дружина, син та сестра.

Назар Вятрович

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на передовій загинув медик-добровольець із Швеції, який прибув до України, щоб рятувати бійців ЗСУ.

Також ми повідомляли про те, що маріупольчанку, яка займалася евакуацією дітей-сиріт, нагородили орденом посмертно.