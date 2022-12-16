Навіть "заброньованих" чиновників можуть призвати до армії: кого в Україні позбавлять відстрочки

Які існують підстави для ануляції відстрочення

У зв’язку з повномасштабним російським вторгненням в Україні продовжується дія військового стану та загальної мобілізації. Під мобілізацію підпадають громадяни віком від 18 до 60 років, здатні виконувати військовий обов’язок. При цьому в законі прописано перелік категорій осіб, які не підлягають призову, наприклад, громадяни, які були визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я чи віком.

Однак існує ще й поняття, як "військова бронь". Завдяки їй військовозобов’язані можуть отримати відстрочку, якщо їх "забронював" певний заклад. Як зазначається у статті 24 закону про мобілізацію, бронювання військовозобов’язаних запасів здійснюється для забезпечення функціонування певних органів, підприємств та організацій у особливий період. Таку відстрочку можуть отримати працівники органів державної влади чи інших держорганів, органів місцевого самоврядування та підприємств, які мають певні мобілізаційні завдання.

При цьому варто зазначити, що, як зазначається на сайті безкоштовної правової допомоги, деякі пропозиції органів державної влади, інших державних органів щодо бронювання військовозобов’язаних не розглядатимуться Міністерством економіки у разі:

відсутності погодження пропозицій Міністерством оборони;

невідповідності поданих Пропозицій формі, визначеної додатком 1 до Постанови;

відсутності даних у відповідних графах речень.

Підстави для ануляції відсрочки

закінчення терміну її дії;

завершення виконання чи скасування завдання підприємству, установі, організації із задоволення потреб Збройних сил, інших військових формувань, населення;

ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації;

звільнення військовозобов’язаного з органів державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації ( пункт 4 Постанови).

"За наявності однієї з трьох останніх підстав анулювання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та воєнний час здійснюється шляхом прийняття в одноденний термін рішення Міністерства економіки на підставі обґрунтованого подання органу державної влади, іншого державного органу та надсилання його копії Міністерству оборони, а також зазначеним органам", — вказується на сайті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як військовозобов’язаним підтвердити відстрочку від армії.

Також ми повідомляли про те, що головнокомандувач Валерій Залужний розповів, чи потрібна Україна чергова хвиля мобілізації.