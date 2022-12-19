Особливій категорії чоловіків дозволили виїжджати з України під час воєнного стану - про кого мова

Під час воєнного стану виїзд за кордон для чоловіків віком 18-60 років заборонений

В Україні уряд прийняв рішення подовжити строки воєнного стану і загальної мобілізації до кінця лютого 2023 року, тож виїзд за кордон військовозобов‘язаним чоловікам віком 18-60 років було заборонено. Однак існують певні винятки.

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, Кабінет міністрів надав дозвіл на виїзд українцям, чиї родичі загинули або зникли безвісти, обороняючи Україну від збройної агресії росії у складі Збройних сил, Національної гвардії, Служби безпеки, поліції та прикордонної служби.

Хто може перетнути держкордон

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування військової агресії російської федерації на Донбасі.

українці, чиї родичі зазнали смертельних травм на момент забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі, а також стримування військової агресії з боку рф на момент дії воєнного стану в Україні.

Документи

довідка/документ, який підтверджує наявність сімейних зв‘язків зі зниклою або загиблою людиною;

інформацію про факт її загибелі або зникнення безвісти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які документи перевірятимуть у чоловіків на кордоні під час виїзду з України.

Також нагадаємо, чи може загрожувати покарання військовозобов'язаним чоловікам, які не повернулися до України після 24 лютого.