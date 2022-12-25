Хто з чоловіків може виїхати з України під час воєнного стану: названо категорію громадян

Для перетину держкордону знадобиться низка документів

В Україні продовжено терміни військового стану та загальної мобілізації та у зв’язку з цим на виїзд чоловіків віком 18-60 років все ще діє заборона. Однак існує низка винятків для деяких категорій громадян. Одним із таких винятків є родичі військових, які загинули чи зникли безвісти, захищаючи нашу країну під час російського вторгнення на Сході, а також повномасштабного вторгнення.

Як пише видання OBOZREVATEL, посилаючись на заяви у Держприкордонслужбі, йдеться про військовослужбовців Збройних Сил України, Нацгвардії, Служби безпеки України, поліції, ДПСУ тощо. Зазначається, що статтею 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначено категорію військовозобов’язаних громадян, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

"Водночас приписи статті 23 не регулюють питання перетину державного кордону", – передає видання повідомлення українських прикордонників.

Влітку 2022 року Кабінетом Міністрів України було внесено доповнення до Правил перетину державного кордону, що визначають категорію чоловіків віком 18-60 років, які можуть перетинати кордон під час воєнного стану.

Так, згідно з дукументом "жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, баба чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії росії в Донецькій та Луганській областях, а також при забезпеченні національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану”, не підпадають під заклик на військову службу.

Які документи необхідні для перетину кордону

документи, що підтверджують сімейні зв’язки із зниклою або загиблою людиною;

інформацію про факт його загибелі чи зникнення безвісти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як виїхати з України з дітьми та які для цього необхідні документи.

Також ми повідомляли, скільки чоловіки можуть перебувати за межами України.