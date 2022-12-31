Ще одній категорії українців дозволять виїхати за кордон: у Кабміні розповіли, за яких умов

Це рішення ще не прийнято остаточно

Деяким категоріям українських чоловіків дозволено виїжджати за кордон під час воєнного стану. Серед них є й заброньовані від загальної мобілізації, які при цьому можуть бути військовозобов'язаними.

Про це нагадала міністерка економіки України Юлія Свириденко в інтерв'ю Forbes. За її словами, таке рішення уряду України можуть спростувати раніше прийняту програму "єВідрядження".

"З урахуванням проєкту нової постанови про бронюванню, окрема процедура "єВідрядження" втратила сенс, тому що заброньовані особи матимуть змогу безперешкодно перетинати кордон за наявності необхідних документів", — розповіла Свириденко.

Крім того, вона наголосила, що головна мета цього рішення це допомога бізнесу. Таким чином підприємці зможуть виїжджати в інші країни для укладення контрактів, угод, участі в певних заходах. Серед тих, хто має бронь від мобілізації, є:

держслужбовці, працівники органів місцевого самоврядування;

працівники підприємств, яким встановлено мобілізаційні завдання;

працівники підприємств, які виробляють товари для потреб Збройних сил України;

працівники підприємств критичної інфраструктури.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, за кордон мають право виїхати батьки трьох і більше дітей, але для цього потрібна низка відповідних документів.