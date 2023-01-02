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На день народження Бандери його портрет "виклали" тілами окупантів: на цьому мем не зупинився

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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У мережі запустили кумедний флешмоб до дня народження Бандери Новина оновлена 02 січня 2023, 10:48
У мережі запустили кумедний флешмоб до дня народження Бандери

Створили онлайн-бот і тепер тілами можна "викласти" будь-що

У неділю, 1 січня, українці відзначали 114-й день народження лідера ОУН Степана Бандери. Вшанували пам’ять борця за незалежність українського народу, згадали його крилаті цитати і запустили цілу серію мемів про "батька нашого".

"Телеграф" зібрав добірку найкращого з теми.

У мережі розтиражувалась жартівлива новина росЗМІ, нібито на полі бою українці виклали портрет Бандери тілами вбитих окупантів, — насправді такий матеріал не публікувався, проте тема насмішила людей та викликала потік мемів.

Українські нацисти виклали на полі бою портрет Бандери із трупів російських солдатів
Насправді такої новини не було, скрін намалювали у графічному редакторі

У графічних редакторах намалювали, як виглядав би портрет Бандери, якби його справді виклали тілами окупантів:

Українські нацисти виклали на полі бою портрет Бандери із трупів російських солдатів
Степан Бандера з трупів російських солдатів

Але на цьому жарт не зупинився, — у Telegram створили бот @no_father_bot, який викладає тілами окупантів задані фрази.

Ми не втрималися і перевірили це, виклавши назву нашого сайту:

Також тілами окупантів викладають гімн України, привітання з Новим роком, оголошення про продаж гаража, побажання солодких снів тощо, — кому на що вистачає фантазії.

Портрет Бандери з трупів солдатів — меми та онлайн бот
Гімн України з трупів солдатів — меми та онлайн бот
Портрет Бандери з трупів солдатів — меми та онлайн бот
Портрет Бандери з трупів солдатів — меми та онлайн бот
Портрет Бандери з трупів солдатів — меми та онлайн бот
Портрет Бандери з трупів солдатів — меми та онлайн бот
Портрет Бандери з трупів солдатів — меми та онлайн бот

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував тези з інтерв’ю Бандери, яке він давав за п’ять років до смерті — багато з його слів досі актуальні.

Теги:
#Гумор #Степан Бандера #Меми #Тролінг