На день народження Бандери його портрет "виклали" тілами окупантів: на цьому мем не зупинився
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Створили онлайн-бот і тепер тілами можна "викласти" будь-що
У неділю, 1 січня, українці відзначали 114-й день народження лідера ОУН Степана Бандери. Вшанували пам’ять борця за незалежність українського народу, згадали його крилаті цитати і запустили цілу серію мемів про "батька нашого".
"Телеграф" зібрав добірку найкращого з теми.
У мережі розтиражувалась жартівлива новина росЗМІ, нібито на полі бою українці виклали портрет Бандери тілами вбитих окупантів, — насправді такий матеріал не публікувався, проте тема насмішила людей та викликала потік мемів.
У графічних редакторах намалювали, як виглядав би портрет Бандери, якби його справді виклали тілами окупантів:
Але на цьому жарт не зупинився, — у Telegram створили бот @no_father_bot, який викладає тілами окупантів задані фрази.
Ми не втрималися і перевірили це, виклавши назву нашого сайту:
Також тілами окупантів викладають гімн України, привітання з Новим роком, оголошення про продаж гаража, побажання солодких снів тощо, — кому на що вистачає фантазії.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував тези з інтерв’ю Бандери, яке він давав за п’ять років до смерті — багато з його слів досі актуальні.