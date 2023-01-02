На день народження Бандери його портрет "виклали" тілами окупантів: на цьому мем не зупинився

Створили онлайн-бот і тепер тілами можна "викласти" будь-що

У неділю, 1 січня, українці відзначали 114-й день народження лідера ОУН Степана Бандери. Вшанували пам’ять борця за незалежність українського народу, згадали його крилаті цитати і запустили цілу серію мемів про "батька нашого".

"Телеграф" зібрав добірку найкращого з теми.

У мережі розтиражувалась жартівлива новина росЗМІ, нібито на полі бою українці виклали портрет Бандери тілами вбитих окупантів, — насправді такий матеріал не публікувався, проте тема насмішила людей та викликала потік мемів.

Насправді такої новини не було, скрін намалювали у графічному редакторі

У графічних редакторах намалювали, як виглядав би портрет Бандери, якби його справді виклали тілами окупантів:

Степан Бандера з трупів російських солдатів

Але на цьому жарт не зупинився, — у Telegram створили бот @no_father_bot, який викладає тілами окупантів задані фрази.

Ми не втрималися і перевірили це, виклавши назву нашого сайту:

Також тілами окупантів викладають гімн України, привітання з Новим роком, оголошення про продаж гаража, побажання солодких снів тощо, — кому на що вистачає фантазії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував тези з інтерв’ю Бандери, яке він давав за п’ять років до смерті — багато з його слів досі актуальні.