Молодий капітан-орденоносець загинув на фронті, захищаючи Україну

Під час проходження військової служби 26-річний захисник був відзначений кількома державними нагородами

Загибель на фронті добровольця з Сумщини Андрія Шпака стала, на жаль, не єдиною болючою втратою для українців, адже у переддень Нового року у боях під Донецьком своє життя за Україну віддав ще один воїн — молодий капітан Йосип Миколайович Арович.

Про це у вівторок, 3 січня, повідомив міський голова Кам’янського Андрій Білоусов, висловивши глибокі співчуття рідним і близьким полеглого у боях з окупантами українського героя.

Український герой загинув у боях з окупантами

Молодий воїн-захисник народився 17 березня 1996 року. Успішно здобув знання в одеській військовій академії, після чого був зарахований на службу, під час якої отримав низку нагород. Полеглий герой за своє короткотривале життя був відзначений такими державними нагородами як орден Богдана Хмельницького III ступеня та орден Данила Галицького. Останню нагороду, вручену за особисту мужність і самовіддані дії, що були продемонстровані під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України і вірність військовій присязі, Йосип отримав 11 травня 2022.

Наразі за українським героєм спільно з усіма небайдужими сумують його дружина, брат і батько.

"Доземний уклін воїну-захиснику! Вічна пам’ять і слава Герою!", — написав Білоусов.

Також зазначається, що усіх охочих запрошують провести воїна в останню путь 4 січня о 9:15 за адресою вулиця Дальня, 2/2.

Панахида відбудеться о 10:00 у Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ, що розташована на вулиці Сергія Слісаренка, 34.

Поховають полеглого героя об 11:00 на Алеї Героїв військового кладовища по вулиці Весняній.

Раніше "Телеграф" ділився трагічною звісткою про загибель на фронті двох братів-добровольців Віктора та Костянтина Кравченків, які пішли на війну, аби захистити Батьківщину від ворожого наступу росіян.