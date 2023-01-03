Деяких українців можуть призвати до армії після 60 років - про кого мова

Таку змогу військовослужбовці можуть отримати під час дії воєнного стану в країні

В Україні в рамках оголошеної резидентом Володимиром Зеленським загальної мобілізації до лав різних військових угруповань призивають усіх чоловіків від 18 до 60 років. Однак є певні категорії військовослужбовців, які можуть бути залучені до служби й після 60-річного віку. Про це йдеться у Законі України про військовий обов’язок і військову службу.

Так, згідно з чинним законодавством, ще одна категорія українських чоловіків, які не старші 65-річного віку, може бути мобілізована.

Граничний вік для служби

рядові, молодші сержанти й старшини на контрактній службі, молодші офіцери — 45 років,

військові старшого офіцерського складу: майори (капітани 3 рангу), підполковники (капітани 2 рангу), військові старшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом — 50 років.

військові вищого сержантського та старшинського складу, які служать за контрактом, військові старшого офіцерського складу ― полковники (капітани 1 рангу) — 55 років ,

, військові вищого офіцерського складу ― генерали та аналогічні морські звання, вище військове керівництво. Також рядові, сержанти й старшини, молодші й старші офіцери, які служать під час дії воєнного стану — 60 років,

військові вищого офіцерського складу під час особливого та воєнного стану — 65 років.

Варто додати, що в рамках воєнного стану військові, котрі мають унікальний досвід ведення бойових дій, мають право служити ще додаткові 5 років після досягнення граничного віку у 60 років. У переважній більшості до цієї категорії громадян належать військовослужбовці різних військових формувань із високою профпідготовкою або великим досвідом практичної роботи на певних посадах.

Головною вимогою для них є визнання придатності до військової служби за станом здоров’я.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які категорії українських чоловіків не можуть бути призвані до служби у армії.