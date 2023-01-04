Пройшов Афган, вижив на фронті, а помер удома: Україна втратила ще одного воїна ЗСУ

У війні проти росіян наша держава втрачає кращих своїх синів

Напередодні Україну сколихнула сумна звістка щодо загибелі на фронті 26-річного капітана з Дніпропетровщини, однак вона, на жаль, стала не єдиною новиною про втрати нашої держави на війні. Сьогодні стало відомо про смерть жителі Луцької області Олександра Бенедійовича Чміля, який з перших днів повномасштабного російського вторгнення без жодних вагань пішов боронити Батьківщину.

Як у середу, 4 січня, повідомили на сторінці пабліку "Кримський бендерівець" у соцмережі, уродженець села Нічогівка, 1964 року народження, був учасником війни в Афганістані та став воїном ЗСУ у російсько-українській війні, однак неминуча смерть застала українського героя вдома.

Олександр Чміль

"В цей гіркий час всі ми схиляємо голови в скорботі та жалобі за померлим Олександром. Нехай добрий, світлий спомин про покійного стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Нехай душа загиблого Олександра знайде вічний спокій…", — йдеться у тексті публікації.

Редакція "Телеграфу" приєднується до скорботи за загиблим воїном і розділяє біль втрати його рідних і близьких.

Нагадаємо, що в Україні попрощалися з молодим захисником Андрієм Шпаком. Чоловік тривалий час працював кухарем у Польщі, однак незадовго до повномасштабної війни повернувся на Батьківщину і став на захист українських територій.