Думав живим не вийду: партизан розповів, як пройшов російський полон у Херсоні

У СІЗО окупантів чоловік провели майже 50 днів

Херсон деокупували наприкінці осені 2022 року і все частіше звучать історії тих, хто не просто не здавався і чекав на звільнення від російських загарбників, а активно висловлював проукраїнську позицію і намагався з ними боротися. Росіяни вишукували таких людей, катуючи та побиваючи всіх, хто здавався підозрілим.

"Телеграф" поспілкувався з Олексієм, одним із тих, хто під час окупації патріотичними написами на стінах у стилі "добрий орк" — мертвий орк" та іншими намагалися підтримати херсонців і нагадати росіянам, чиє це місто насправді. Такі написи псували російським окупантам. ідилічну картинку "братського народу", і вони влаштували на Олексія справжнє полювання.

За словами чоловіка, на нього натрапили випадково. Хто саме розповів про нього окупантам, він не знає, це міг бути хтось із місцевих, які повідомили про проукраїнську позицію, або хтось кого катували або обіцяли відпустити в обмін на інформацію. Під час обшуку вони виявили докази.

Намагатися почали з першого допиту. У телефоні відновили видалені файли і стали ще агресивнішими, коли зрозуміли, хто потрапив їм до рук. Олексій розповів, що до СІЗО його відправили на 47 діб.

"Перші днів 20-25 щоденними жорстокими тортурами хотіли вибити або покаяння, або щоб я пішов на співпрацю, здав їм місця, де зберігається зброя, вибухівка, де ховаються колишні черевики, правоохоронці, — згадує партизан, і додає, — був упевнений, що живим звідти вже не вийду”. Олексій розповідає, що не отримуючи інформації, росіяни продовжували його бити так, що він не завжди приходив до тями.

Вдалося врятуватися партизану тому, що у росіян змінився слідчий. Олексій не бачив їхніх облич — вони були в масках, але зрозумів по голосу. Новачок особливо не вникав хто такий Олексій, не знав, що в нього вдома знайшли детонатор та амуніцію. Олексію вдалося обдурити його, сказавши, що написи політичне замовлення за гроші і його відпустили. Чоловік залишається у Херсоні, аби допомогти після деокупації.

Повне інтерв’ю херсонського керівника партизанського руху читайте за посиланням : "На нас влаштували справжнє полювання", — керівник руху опору в Херсоні про акції протестів та полон