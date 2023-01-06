Доброволець з елітного польського спецназу загинув у бою з росіянами

Воїну було лише 35 років

Поки Україна перебуває у жалобі через загибель українського військового Сергія Янеця, стало відомо про смерть ще одного іноземного добровольця, який вступив у лави Збройних сил, аби боронити нашу Батьківщину від окупантів. 35-річний син члена опікунської ради Хоральної синагоги у Варшаві Даніель Штібер помер під Бахмутом.

Про це у п'ятницю, 6 січня, повідомили на сторінці Federation of Jewish Communities of Ukraine, зазначивши, що український захисник, який від отриманих травм помер по дорозі до лікарні, пройшов серйозну воєнну підготовку, у тому числі в елітному підрозділі польського спецназу GROM.

Даніель Штібер

Від самого початку повномаштабного вторгнення Даніель Штібер допомагав українцям: на початку евакуйовував цивільних з гарячих точок, а після приєднався до військових добровольцем і почав проводити навчальні курси для солдатів, тренував їх.

У своєму останньому проханні герой попросив побратимів передати рідним, що він їх любить.

"Деніел помер, намагаючись врятувати свого бойового побратима-українця. Вони не впоралися і загинули разом. Даніель зазнав нестерпного болю протягом останніх трьох годин свого життя", — розповів батько полеглого воїна.

Редакція "Телеграфу" схиляє голови у скорботі за нашим захисником. Вічна пам'ять герою!

Нагадаємо, як на Рівненщині в останню путь проводжали одразу двох українських героїв-військових, які віддали свої життя за мирне майбутнє України.