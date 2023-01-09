"Не психуйте": воїн звернувся до українців із фразою свого маленького сина, яка стала мемом (відео)

Папа Назара показав, що талант заспокоєння у них сімейний

Маленький українець став "антистресом" для своєї мами і завдяки цьому набув популярності в мережі. Як виявилося, його батько Олег, який зараз захищає Україну від російських загарбників, також володіє цією "терапію" і тепер заспокоює всіх громадян нашої країни.

Відео маленького Назара, де він заспокоював свою маму, продовжує швидко набирати популярності, а його фраза "Не психуй! Помиємо!" вже стала мемом. У короткому ролику хлопчик розсипав на кухні муку, коли щось намагався готувати. Цю картину побачила його мати, на що Назарчик видав уже відомі багатьом слова.

На даний момент відео набрало понад 16 мільйонів переглядів і стало вірусним, а фразу хлопчика почали використовувати блогери вже у своїх роликах. Тепер уже й тато Назар — воїн 14-ї окремої механізованої бригади імені Князя Романа Великого показав, що талант заспокоєння у них сімейний.

У відео, опублікованому на сторінці Міноборони України, захисник заспокоює крилатою фразою Назара вже всю країну.

"Не психуйте, не плачте! Все буде Україна! Виженемо ворога з України. Буде світ. Все буде добре!", — каже отець Назара.

У відомстві зазначили, що слова воїна мають точно стати пророчими, оскільки вони підкріплені бойовим досвідом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці зі звільненого Херсона зворушили мережу своїм відео, записаним у новорічну ніч.