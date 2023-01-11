"Без таких важко буде підіймати країну": батько 5 дітей і відомий активіст загинув при захисті України

За життя полеглого активіста нагородили орденом За мужність

У кривавих боях під Бахмутом (Донецька область) російські окупанти вбили ще одного сина України — громадського діяча, члена Спілки української молоді та майданівця Олега Юрченка. За чоловіком, крім небайдужої спільноти, сумуватимуть близькі, друзі та п'ятеро його дітей, четверо з яких ще неповнолітні.

Сумною звісткою про трагічну загибель багатодітного батька на своїй сторінці у соцмережі поділився колишній керівник Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, зазначивши, що полеглий Юрченко один серед тих, кого можна зарахувати до найкращих українців.

"У Бахмуті загинула одна з найсвітліших особистостей в молодіжному і націоналістичному русі України — Олег Юрченко. Батько 5 дітей, із яких — четверо — неповнолітні. В юності — морський піхотинець. Він був (як важко писати в минулому часі) розумним, сильним, відважним. Без таких як Олег важко буде підіймати країну після перемоги у війні", — йдеться у тексті публікації.

Загиблий Юрченко із родиною

Загиблий був активістом всіх можливих українських революцій і Майданів. За життя його відзначили державним орденом За мужність. Крім того, свого часу воїн очолював один із найскладніших районів у Луганській області, де самовіддано працював над його українізацією.

"Телеграф" висловлює щирі співчуття родині загиблого Героя.

Нагадаємо, як у столиці провели в останню путь воїна-прикордонника, який віддав своє життя у боях з окупантами, захищаючи "гарячий" Соледар.